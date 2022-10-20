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Нуньес бил-бил и таки забил. ВИДЕО, как Ливерпуль обыграл Вест Хэм
Смотреть видео обзор матча Ливерпуль – Вест Хэм, чемпионат Англии, 19 октября 2022
фото - Getty Images
Вашему вниманию видео обзор матча Ливерпуль - Вест Хэм, которые встречались в 12-м туре английской Премьер-лиги. В первом тайме в центре внимания был Дарвин Нуньес – у него было четыре возможности забить мяч в сетку, из которых он реализовал только одну. В конце концов этого хватило для победы, хотя во втором тайме Фирмино и Хендерсон должны были увеличивать преимущество мерсисайдцев. Едва не забыли. Три очка команда Клоппа в том числе взяла благодаря Алиссону, парировавшему пенальти перед перерывом. После двух побед подряд Ливерпуль уже седьмой, Вест Хэм – 13-й.
Английская Премьер-лига. 12-й тур
Ливерпуль – Вест Хэм 1:0
Гол: Нуньес 22
На 45-й минуте Боуэн не реализовал пенальти (Алиссон).
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