Нуньес бил-бил и таки забил. ВИДЕО, как Ливерпуль обыграл Вест Хэм

Вашему вниманию видео обзор матча Ливерпуль - Вест Хэм, которые встречались в 12-м туре английской Премьер-лиги. В первом тайме в центре внимания был Дарвин Нуньес – у него было четыре возможности забить мяч в сетку, из которых он реализовал только одну. В конце концов этого хватило для победы, хотя во втором тайме Фирмино и Хендерсон должны были увеличивать преимущество мерсисайдцев. Едва не забыли. Три очка команда Клоппа в том числе взяла благодаря Алиссону, парировавшему пенальти перед перерывом. После двух побед подряд Ливерпуль уже седьмой, Вест Хэм – 13-й.

Английская Премьер-лига. 12-й тур

Ливерпуль – Вест Хэм 1:0

Гол: Нуньес 22

На 45-й минуте Боуэн не реализовал пенальти (Алиссон).