Ричардс о Роналду: МЮ должен отпустить его в январе. Он подрывает работу тренера

Бывший игрок "Манчестер Сити" Майка Ричардс высказался по поводу напряжения вокруг отношений Криштиану Роналду и главного тренера "Юнайтед" Эрика тен Хага.

Криштиану Роналду покинул скамейку запасных за 5 минут до финального свистка в матче "Юнайтед" с "Тоттенхэмом" (2:0). Эрик тен Хаг на послематчевой пресс-конференции заявил, что "разберется с этим завтра".

"Такое поведение одного из величайших игроков в момент, когда твоя команда побеждает, разочаровывает. Это неуважительно.

У тен Хага были проблемы с ним в начале сезона, во время предсезонки и после. Я думаю, что сейчас есть только один путь.

"МЮ" должен договориться с Роналду в январе и отпустить его. Он подрывает работу тренера, поэтому я думаю, что будет лучше, если они просто разойдутся", – высказался бывший игрок "Манчестер Сити".