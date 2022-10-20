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Эвра попробовал траву с газона Олд Траффорд: Слегка с чесночным привкусом
Шоу нужно уметь делать
Getty Images / Global Images Ukraine
Бывший защитник "Манчестер Юнайтед", "Ювентуса" и "Марселя" Патрис Эвра в эфире Amazon Prime Video попробовал траву с газона на Олд Траффорд. "В этот раз трава с чесночным привкусом, но всё та же", – приводит его слова Daily Mail.
"Олд Траффорд – особенное место, для меня это дом.
Когда я приезжаю сюда, я всегда пробую траву. (В этот раз) трава слегка с чесночным привкусом, но все та же", – объяснил француз.
Бывший игрок сделал это перед матчем "МЮ" с "Тоттенхэмом" (2:0), позже в ходе трансляции он съел ещё немного травы уже с другого участка поля.
Patrice Evra taking a bite out of the Old Trafford turf pre-match ????— utdreport (@utdreport) October 19, 2022
via @primevideosportpic.twitter.com/MX1ACSRUcP
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