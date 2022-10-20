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Эвра попробовал траву с газона Олд Траффорд: Слегка с чесночным привкусом

Англия
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Шоу нужно уметь делать

Эвра попробовал траву с газона Олд Траффорд: Слегка с чесночным привкусом

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед", "Ювентуса" и "Марселя" Патрис Эвра в эфире Amazon Prime Video попробовал траву с газона на Олд Траффорд. "В этот раз трава с чесночным привкусом, но всё та же", – приводит его слова Daily Mail.

"Олд Траффорд – особенное место, для меня это дом.

Когда я приезжаю сюда, я всегда пробую траву. (В этот раз) трава слегка с чесночным привкусом, но все та же", – объяснил француз.

Бывший игрок сделал это перед матчем "МЮ" с "Тоттенхэмом" (2:0), позже в ходе трансляции он съел ещё немного травы уже с другого участка поля.

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В статье: Патрис Эвра Олд Траффорд Манчестер Юнайтед
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Источник:
dailymail.co.uk

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