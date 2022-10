Эвра попробовал траву с газона Олд Траффорд: Слегка с чесночным привкусом

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед", "Ювентуса" и "Марселя" Патрис Эвра в эфире Amazon Prime Video попробовал траву с газона на Олд Траффорд. "В этот раз трава с чесночным привкусом, но всё та же", – приводит его слова Daily Mail.

Бывший игрок сделал это перед матчем "МЮ" с "Тоттенхэмом" (2:0), позже в ходе трансляции он съел ещё немного травы уже с другого участка поля.

Patrice Evra taking a bite out of the Old Trafford turf pre-match ????



via @primevideosportpic.twitter.com/MX1ACSRUcP