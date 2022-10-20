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Роналду отстранен от состава Манчестер Юнайтед
Пока что только на матч с "Челси"
Фото: United in Focus
"Манчестер Юнайтед" выпустил заявление на официальном сайте.
"Криштиану Роналду не будет частью команды в субботу во время игры с "Челси".
Остальная команда продолжит готовится к матчу", – говорится в заявлении.
Напомним, что Криштиану ушел со скамейки запасных в раздевалку до финального свистка в матче с "Тоттенхэмом" (2:0) в понедельник. После игры тен Хаг на вопрос об инциденте ответил, что "разберется с этим завтра".
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Источник:manutd.com
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