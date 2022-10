Причина отстранения Роналду – нежелание выходить на замену в матче с Тоттенхэмом

Криштиану Роналду отстранили от тренировок с первой командой "Манчестер Юнайтед" из-за его нежелания выходить на замену в матче против "Тоттенхэма" (2:0), сообщает The Athletic. Он ушел с поля за 5 минут до финального свистка.

Cristiano will be banished from first-team squad after refusing to come on against Tottenham Hotspur.#MUFC statement confirms he won't be part of Chelsea squad. @TheAthleticUK understands he won't train with seniors either.



Erik ten Hag's call.https://t.co/tSK8Q79k5y