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Причина отстранения Роналду – нежелание выходить на замену в матче с Тоттенхэмом
Португалец будет тренироваться с молодежкой
Фото: twitter.com/ManUtd
Криштиану Роналду отстранили от тренировок с первой командой "Манчестер Юнайтед" из-за его нежелания выходить на замену в матче против "Тоттенхэма" (2:0), сообщает The Athletic. Он ушел с поля за 5 минут до финального свистка.
Cristiano will be banished from first-team squad after refusing to come on against Tottenham Hotspur.#MUFC statement confirms he won't be part of Chelsea squad. @TheAthleticUK understands he won't train with seniors either.— Laurie Whitwell (@lauriewhitwell) October 20, 2022
Erik ten Hag's call.https://t.co/tSK8Q79k5y
Сообщается, что теперь 37-летний португалец будет тренироваться с командой U-21 ближайшие 3 дня. Также он не поедет на матч "Юнайтед" с "Челси" в эту субботу.
Его отношения с тен Хагом сокрушены. Нападающий хочет покинуть клуб зимой.
В этом сезоне Роналду выходил на поле за "Юнайтед" 12 раз, забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу.
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