  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Причина отстранения Роналду – нежелание выходить на замену в матче с Тоттенхэмом
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Причина отстранения Роналду – нежелание выходить на замену в матче с Тоттенхэмом

Англия
(1 голосов)

Португалец будет тренироваться с молодежкой

Причина отстранения Роналду – нежелание выходить на замену в матче с Тоттенхэмом

Фото: twitter.com/ManUtd

Новина українською

Криштиану Роналду отстранили от тренировок с первой командой "Манчестер Юнайтед" из-за его нежелания выходить на замену в матче против "Тоттенхэма" (2:0), сообщает The Athletic. Он ушел с поля за 5 минут до финального свистка.

Сообщается, что теперь 37-летний португалец будет тренироваться с командой U-21 ближайшие 3 дня. Также он не поедет на матч "Юнайтед" с "Челси" в эту субботу.

Его отношения с тен Хагом сокрушены. Нападающий хочет покинуть клуб зимой.

В этом сезоне Роналду выходил на поле за "Юнайтед" 12 раз, забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Криштиану Роналду Тоттенхэм (Лондон) Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
theathletic.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Оlegуurсhak (Хмельницький)
20.10.2022 в 20:52
За 5-ть минут до конца - это публичное унижение!
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде