АПЛ. Стиви Джи под большим давлением после поражения Фулхэму, Лестер обыграл Лидс

О шатком положении Стивена Джеррарда английская пресса сообщала еще после ничьи с “Ноттингем Форест” в позапрошлом туре. Следующая игра с “Челси” была малоопределяющей, хотя “Вилла” показала хороший футбол в проигранном матче. Главным тестом для Стиви Джи должны были стать матчи с “Фулхэмом” и “Брентфорд”. Первый из них “Вилла” проиграла с разгромным счетом.

Большую часть матча “Астон Вилла” выглядела безнадежной. Отсутствие “химии” в атаке, и в целом какого-то очерченного плана на игру, потеря концентрации, ошибки в обороне.

“Фулхэм” на фоне такого соперника выглядел прекрасно, но в целом по сезону к команде Марку Силвы претензий быть не должно. “Фулхэм” стал хорошим дополнением к лиги и после 11 туров “дачники” справедливо занимают место в верхней половине таблицы.

В первом тайме “Фулхэм” создал голевых моментов на несколько матчей. Хорошие шансы были у Виллиана, остро с дальних дистанций пробивал Перейра, мяч после удара Митровича с линии ворот вынес Мингз.

Но все же хозяевам удалось реализовать свое преимущество. После одного из стандартов “Вилла” неудачно вынесла мяч вперед и он удобно лег на ногу Харрисону Риду.

Ключевой момент второй половины приключился на 62-й минуте. Митрович удалось спровоцировать Дугласа Луиса и бразильский хавбек “Виллы” боднул головой сербского форварда. Удаление.

Меньше десяти минут “Фулхэму” понадобилось, чтобы реализовать свое преимущество. Мяч попал в руку Кэша после подачи с фланга и пенальти точно реализовал Митрович, а точку в игре поставил Мингз, став на пути мяча после прострела Кебано – 3:0.

Две победы, три ничьи и шесть поражений – точно не таким видели старт сезона владельцы “Астон Виллы”, щедро выделяющие десятки миллионов на трансферы.

Очень много накопилось вопросов и к Джесси Маршу. “Лидс” не может выиграть уже семь матчей подряд (две ничьи, пять поражений).

У “Лестер” до сегодняшнего матча была только одна победа в лиге, над аутсайдером “Ноттингем Форест”, в остальных девяти поединках команда Брендана Роджерса проиграла семь матчей и часто была удобным соперником для большинства клубов АПЛ.

Потенциально воспользоваться проблемами “Лестера” мог и “Лидс”, “белые” создали достаточно шансов в первом тайме, в частности Синистерра пробил в перекладину, Саммервилл и Бамфорд – мимо, пару сэйвов выполнил Уорд. “Лестер” был открытым. Не зря “лисы” пропустили в первых десяти матчах АПЛ 24 гола, больше всех в лиге.

Но “Лидс” своими шансами не воспользовался, а потеря концентрации у своих ворот дважды ему стоила пропущенных голов. Сначала на ровном месте потерял мяч Рока, Прат оказался за спиной Фирпо на фланге и выполнил прострел в штрафную, а там центрбек “Лидса” Кох срезал мяч в свои ворота, чтобы опередить Барнса. 1:0.

Во второй раз Барнсу все же удалось забить самому. И снова Фирпо потерялся, Льоренте вынужден был сместиться на фланг, и “Лестер” мастерски воспользовался свободными зонами. Кастань на Прата, Прат на Варди, легенда “лис” дал пас пяткой на Дьюсбери-Холла и наконец Дьюсбери-Холл выполнил голевую на Барнса. 2:0 в первом тайме.

У “Лидса” был шанс изменить игру, и Марш пытался как-то повлиять на игру своей команды заменами. Но своими полушансами гости не воспользовались.

В конце игры болельщики “Лидса” распевали имя Марсело Бьелсы.

Чемпионат Англии, двенадцатый тур

Лондон, “Крейвен Коттедж”

“Фулхэм” – “Астон Вилла” 3:0

Голы: Харрисон Рид 36, Митрович 68 (пен.), Мингз 84 (авт.)

“Фулхэм”: Лено – Бобби Рид, Диоп, Рим, Робинсон – Харрисон Рид (Кейрни 73), Палинья – Виллиан (Джеймс 73), Перейра (Харрис 87), Кебано (Уилсон 86) – Митрович (Винисиус 86)

“Астон Вилла”: Мартинес – Беднарек (Кэш 46), Мингз, Конса, Янг – Макгинн, Дуглас Луис, Рэмзи (Арчер 81) – Уоткинс, Бэйли (Буэндиа 58) – Ингз (Дендокер 70)

Предупреждения: Бэйли 57, Мингз 60

Удаление: Дуглас Луис 62

Лестер, “Кинг Пауэр Стэдиум”

“Лестер” – “Лидс” 2:0

Голы: Кох 16 (авт.), Барнс 35

“Лестер”: Уорд – Кастань, Амарти, Фас, Джастин – Сумаре (Менди 65) – Прат (Перес 69), Тилеманс, Дьюсбери-Холл, Барнс (Ихеаначо 85) – Варди (Дака 64)

“Лидс”: Мелье – Фирпо (Клих 82), Льоренте, Кох (Купер 46), Кристенсен – Рока (Родриго 46), Адамс – Синистерра (Гелхардт 75), Ааронсон, Саммервилл – Бамфорд (Харрисон 65)

Предупреждения: Сумаре 52, Тилеманс 78 – Кох 43