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Роналду может расторгнуть контракт с Манчестер Юнайтед
Конфликт продолжается
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ash Donelon/Manchester United
Криштиану Роналду может расторгнуть контракт с "Манчестер Юнайтед". Он всё ближе к принятию этого решения, сообщает португальский инсайдер Пейдро Альмейда.
Ранее сегодня стало известно, что Роналду отстранен на 3 дня от тренировок с основой "Манчестер Юнайтед", а также не поедет на матч против "Челси".
Во время игры "Манчестер Юнайтед" с "Тоттенхэмом" (2:0) Роналду отказался выходить на замену в концовке встречи и покинул поле за 5 минут до финального свистка. На пресс-конференции после матча главный тренер "манкунианцев" Эрик тен Хаг "разобраться с этим завтра".
#Cristiano Ronaldo getting closer and closer to terminating his contract with Manchester United. ???????????? #MUFC— Pedro Almeida (@pedrogva6) October 20, 2022
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