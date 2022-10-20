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Роналду может расторгнуть контракт с Манчестер Юнайтед

Англия
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Конфликт продолжается

Роналду может расторгнуть контракт с Манчестер Юнайтед

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ash Donelon/Manchester United

Новина українською

Криштиану Роналду может расторгнуть контракт с "Манчестер Юнайтед". Он всё ближе к принятию этого решения, сообщает португальский инсайдер Пейдро Альмейда.

Ранее сегодня стало известно, что Роналду отстранен на 3 дня от тренировок с основой "Манчестер Юнайтед", а также не поедет на матч против "Челси".

Во время игры "Манчестер Юнайтед" с "Тоттенхэмом" (2:0) Роналду отказался выходить на замену в концовке встречи и покинул поле за 5 минут до финального свистка. На пресс-конференции после матча главный тренер "манкунианцев" Эрик тен Хаг "разобраться с этим завтра".

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В статье: Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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