Криштиану Роналду может расторгнуть контракт с "Манчестер Юнайтед". Он всё ближе к принятию этого решения, сообщает португальский инсайдер Пейдро Альмейда.

Ранее сегодня стало известно, что Роналду отстранен на 3 дня от тренировок с основой "Манчестер Юнайтед", а также не поедет на матч против "Челси".

Во время игры "Манчестер Юнайтед" с "Тоттенхэмом" (2:0) Роналду отказался выходить на замену в концовке встречи и покинул поле за 5 минут до финального свистка. На пресс-конференции после матча главный тренер "манкунианцев" Эрик тен Хаг "разобраться с этим завтра".

