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Роналду прокомментировал свое отстранение от состава: Иногда эмоции берут верх даже над лучшими из нас
Португалец признает ошибки
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Криштиану Роналду прокомментировал в Инстаграм свое отстранение от тренировок с основным составом "Манчестер Юнайтед" на ближайшие несколько дней. Португалец в том числе не поедет на матч против "Челси".
"На протяжении всей своей карьеры, я старался относится уважительно к своим коллегам, соперникам и тренерам. Это не изменилось и я не изменился. Я тот же человек и тот же профессионал, что и последние 20 лет. Я играю в футбол на элитном уровне и уважение всегда играло очень важную роль в процессе принятия мной решений.
Я начинал очень молодым, для меня всегда были очень важны примеры старших и опытных игроков. Поэтому в дальнейшем я всегда пытался сам подавать пример молодежи, которая росла в тех командах, которые я представлял. К сожалению, это не всегда возможно, и иногда эмоции берут верх даже над лучшими из нас.
Сейчас я просто чувствую, что должен продолжать упорно работать в Каррингтоне (тренировочная база "Юнайтед", – прим. ред.), поддерживать своих товарищей по команде и быть готовым ко всему в каждой игре. Поддаться давлению – не вариант. Никогда им не был. Это "Манчестер Юнайтед", и мы должны выстоять объединившись. Скоро мы снова будем вместе", – написал португалец.
Сразу после того, как "Манчестер Юнайтед" опубликовал заявление, появилась информация, что Роналду готов расторгнуть контракт с "манкунианцами" и хочет уйти зимой.
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