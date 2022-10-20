  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Роналду прокомментировал свое отстранение от состава: Иногда эмоции берут верх даже над лучшими из нас
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Роналду прокомментировал свое отстранение от состава: Иногда эмоции берут верх даже над лучшими из нас

Англия
(1 голосов)

Португалец признает ошибки

Роналду прокомментировал свое отстранение от состава: Иногда эмоции берут верх даже над лучшими из нас

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Криштиану Роналду прокомментировал в Инстаграм свое отстранение от тренировок с основным составом "Манчестер Юнайтед" на ближайшие несколько дней. Португалец в том числе не поедет на матч против "Челси".

"На протяжении всей своей карьеры, я старался относится уважительно к своим коллегам, соперникам и тренерам. Это не изменилось и я не изменился. Я тот же человек и тот же профессионал, что и последние 20 лет. Я играю в футбол на элитном уровне и уважение всегда играло очень важную роль в процессе принятия мной решений.

Я начинал очень молодым, для меня всегда были очень важны примеры старших и опытных игроков. Поэтому в дальнейшем я всегда пытался сам подавать пример молодежи, которая росла в тех командах, которые я представлял. К сожалению, это не всегда возможно, и иногда эмоции берут верх даже над лучшими из нас.

Сейчас я просто чувствую, что должен продолжать упорно работать в Каррингтоне (тренировочная база "Юнайтед", – прим. ред.), поддерживать своих товарищей по команде и быть готовым ко всему в каждой игре. Поддаться давлению – не вариант. Никогда им не был. Это "Манчестер Юнайтед", и мы должны выстоять объединившись. Скоро мы снова будем вместе", – написал португалец.

Сразу после того, как "Манчестер Юнайтед" опубликовал заявление, появилась информация, что Роналду готов расторгнуть контракт с "манкунианцами" и хочет уйти зимой.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде