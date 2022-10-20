Роналду прокомментировал свое отстранение от состава: Иногда эмоции берут верх даже над лучшими из нас

Криштиану Роналду прокомментировал в Инстаграм свое отстранение от тренировок с основным составом "Манчестер Юнайтед" на ближайшие несколько дней. Португалец в том числе не поедет на матч против "Челси".

"На протяжении всей своей карьеры, я старался относится уважительно к своим коллегам, соперникам и тренерам. Это не изменилось и я не изменился. Я тот же человек и тот же профессионал, что и последние 20 лет. Я играю в футбол на элитном уровне и уважение всегда играло очень важную роль в процессе принятия мной решений.

Я начинал очень молодым, для меня всегда были очень важны примеры старших и опытных игроков. Поэтому в дальнейшем я всегда пытался сам подавать пример молодежи, которая росла в тех командах, которые я представлял. К сожалению, это не всегда возможно, и иногда эмоции берут верх даже над лучшими из нас.

Сейчас я просто чувствую, что должен продолжать упорно работать в Каррингтоне (тренировочная база "Юнайтед", – прим. ред.), поддерживать своих товарищей по команде и быть готовым ко всему в каждой игре. Поддаться давлению – не вариант. Никогда им не был. Это "Манчестер Юнайтед", и мы должны выстоять объединившись. Скоро мы снова будем вместе", – написал португалец.