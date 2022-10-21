Астон Вилла уволила Стивена Джеррарда

Вскоре после разгромного поражения от “Фулхэма” (0:3) в 12-м туре Премьер-лиги “Астон Вилла” объявила об увольнении главного тренера Стивена Джеррарда.

“Астон Вилла подтверждает, что главный тренер Стивен Джеррард покинул клуб. Мы хотим поблагодарить Стивену за его преданность и тяжелую работу. Желаем ему удачи в будущем”, – сообщается в коротком заявлении на официальном сайте “Виллы”.

Aston Villa Football Club can confirm that Head Coach Steven Gerrard has left the club with immediate effect. — Aston Villa (@AVFCOfficial) October 20, 2022

После 11 сыгранных матчей “Астон Вилла” занимает в турнирной таблице чемпионата Англии 17-е место. В нынешнем сезоне под руководством Джеррарда команда победила всего дважды, и набрала девять очков.

Стивен Джеррард возглавил “Астон Виллу” в ноябре 2021 года, заменив Дина Смита. Ради должности в бирмингемском клубе он покинул позицию главного тренера в “Рейнджерсе”.

Руководство “Виллы” вложило в состав во время работы Джеррарда около 100 миллионов фунтов, но 42-летнему тренеру не удалось достичь с командой какого-то прогресса ни в качестве игры, ни в результатах. Общая статистика Джеррарда в АПЛ – 38 матчей, 12 побед, восемь ничьих, 18 поражений.

Джеррард стал четвертым уволенным тренером АПЛ в сезоне 2022/23 вслед за Скоттом Паркером (“Борнмут”), Томасом Тухелем (“Челси”) и Бруну Лаже (“Вулверхэмптон”).