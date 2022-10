Астон Вилла уволила Стивена Джеррарда

Вскоре после разгромного поражения от “Фулхэма” (0:3) в 12-м туре Премьер-лиги “Астон Вилла” объявила об увольнении главного тренера Стивена Джеррарда.

“Астон Вилла подтверждает, что главный тренер Стивен Джеррард покинул клуб. Мы хотим поблагодарить Стивену за его преданность и тяжелую работу. Желаем ему удачи в будущем”, – сообщается в коротком заявлении на официальном сайте “Виллы”.

Aston Villa Football Club can confirm that Head Coach Steven Gerrard has left the club with immediate effect.