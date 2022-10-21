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Лестер оживает. ВИДЕО, как лисы обыграли Лидс
Смотреть видео обзор матча Лестер – Лидс, чемпионат Англии, 20 октября 2022
фото - Getty Images
Вашему вниманию видео обзор матча Лестер - Лидс, которые встречались в 12-м туре английской Премьер-лиги. Уже на 16-й минуте гости забили мяч в свои ворота, а затем красивую комбинацию завершил Барнс. Двух мячей хватило для победы – после провального старта в последних четырех матчах Лестер набрал семь очков и существенно сократил отставание от 17-й строчки.
Английская Премьер-лига. 12-й тур
Лестер – Лидс 2:0
Голы: Кох 16 аг, Барнс 35 аг.
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