Лестер оживает. ВИДЕО, как лисы обыграли Лидс

Вашему вниманию видео обзор матча Лестер - Лидс, которые встречались в 12-м туре английской Премьер-лиги. Уже на 16-й минуте гости забили мяч в свои ворота, а затем красивую комбинацию завершил Барнс. Двух мячей хватило для победы – после провального старта в последних четырех матчах Лестер набрал семь очков и существенно сократил отставание от 17-й строчки.

Английская Премьер-лига. 12-й тур

Лестер – Лидс 2:0

Голы: Кох 16 аг, Барнс 35 аг.