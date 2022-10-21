Вулверхэмптон решил не назначать нового тренера

Стив Дэвис продолжит исполнять обязанности главного тренера "Вулверхэмптона". Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

65-летний специалист будет руководить командой до 2023 года. Ассистенты Коллинз и Тони Робертс также продолжат свою работу. При этом отмечается, что поиски нового тренера будут продолжаться. Дэвис уступит место, когда будет достигнута договоренность с другим наставником.

Напомним, в начале октября "Вулверхэмптон" уволил Бруну Лаже. С того момента "волки" провели три матча, одержав одну победу и потерпев два поражения.

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После 11-ти туров "Вулвз" занимает 18-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 9 зачетных пунктов. Следующий матч команда проведет 23 октября - против "Лестера".