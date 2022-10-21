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Форвард Ливерпуля установил рекорд АПЛ – он сумел разбежаться почти до 40 км/ч

Англия
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Гений

Форвард Ливерпуля установил рекорд АПЛ – он сумел разбежаться почти до 40 км/ч

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий "Ливерпуля" Дарвин Нуньес обновил рекорд по максимальной скорости бега в матчах чемпионата Англии. Футболист развил скорость в 38.0 км/час. Случилось это в игре 12-го тура АПЛ против "Вест Хэма" (1:0).

Предыдущий рекорд принадлежал защитнику "Манчестер Сити" Кайлу Уокеру - 37/8 км/час.

Более того, гол уругвайца принес минимальную победу "мерсисайдцам". В текущем сезоне Дарвин провел 12 поединков за "Ливерпуль" во всех турнирах, в которых забил 5 голов и выполнил 1 результативную передачу.

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В статье: Ливерпуль Дарвин Нуньес
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