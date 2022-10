Форвард Ливерпуля установил рекорд АПЛ – он сумел разбежаться почти до 40 км/ч

Нападающий "Ливерпуля" Дарвин Нуньес обновил рекорд по максимальной скорости бега в матчах чемпионата Англии. Футболист развил скорость в 38.0 км/час. Случилось это в игре 12-го тура АПЛ против "Вест Хэма" (1:0).

Предыдущий рекорд принадлежал защитнику "Манчестер Сити" Кайлу Уокеру - 37/8 км/час.

Более того, гол уругвайца принес минимальную победу "мерсисайдцам". В текущем сезоне Дарвин провел 12 поединков за "Ливерпуль" во всех турнирах, в которых забил 5 голов и выполнил 1 результативную передачу.

Darwin Nunez is now the FASTEST player to ever play in the Premier League surpassing Kyle Walker’s record in June 2020 ????⚡️ pic.twitter.com/aIsbHVAlL2