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Форвард Ливерпуля установил рекорд АПЛ – он сумел разбежаться почти до 40 км/ч
Гений
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Ливерпуля" Дарвин Нуньес обновил рекорд по максимальной скорости бега в матчах чемпионата Англии. Футболист развил скорость в 38.0 км/час. Случилось это в игре 12-го тура АПЛ против "Вест Хэма" (1:0).
Предыдущий рекорд принадлежал защитнику "Манчестер Сити" Кайлу Уокеру - 37/8 км/час.
Более того, гол уругвайца принес минимальную победу "мерсисайдцам". В текущем сезоне Дарвин провел 12 поединков за "Ливерпуль" во всех турнирах, в которых забил 5 голов и выполнил 1 результативную передачу.
Darwin Nunez is now the FASTEST player to ever play in the Premier League surpassing Kyle Walker’s record in June 2020 ????⚡️ pic.twitter.com/aIsbHVAlL2— FTBL (@ftblofficial) October 20, 2022
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