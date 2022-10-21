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Тен Хаг высказался о ситуации с Роналду: Думаю, у него будет время для размышлений
Нидерландский специалист показал, что команда должна быть на первом месте
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг прокомментировал отстранение Криштиану Роналду от тренировок с основным составом. "В начале сезона я предупреждал", – приводит его слова MEN.
Криштиану Роналду, по сообщениям журналистов, отказался выходить на замену в концовке матча с "Тоттенхэмом" (2:0), а потом и вовсе ушел с поля за 5 минут до финального свистка.
"Думаю, у него будет время для размышлений. Не только у него, но и у всех остальных. В начале сезона я предупреждал. После того случая должны были быть последствия.
Футбол – командный вид спорта, вы постоянно находитесь вместе, играете рядом. Поэтому нужно соответствовать определенным стандартам. И я должен это контролировать.
Понимаю, что по этому поводу есть вопросы. Но все-таки речь идет о "Челси", нас ждет большая игра, и я, как и игроки, и персонал, сосредоточен на ней. Мы должны сыграть с концентрацией, чтобы показать свои лучшие качества, и победить", – сказал тренер "манкунианцев".
Цього сезону Роналду виходив на поле за "Юнайтед" 12 разів, забив 2 голи та віддав 1 гольову передачу.
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