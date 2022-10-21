Тен Хаг высказался о ситуации с Роналду: Думаю, у него будет время для размышлений

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг прокомментировал отстранение Криштиану Роналду от тренировок с основным составом. "В начале сезона я предупреждал", – приводит его слова MEN.

Криштиану Роналду, по сообщениям журналистов, отказался выходить на замену в концовке матча с "Тоттенхэмом" (2:0), а потом и вовсе ушел с поля за 5 минут до финального свистка.

"Думаю, у него будет время для размышлений. Не только у него, но и у всех остальных. В начале сезона я предупреждал. После того случая должны были быть последствия.

Футбол – командный вид спорта, вы постоянно находитесь вместе, играете рядом. Поэтому нужно соответствовать определенным стандартам. И я должен это контролировать.

Понимаю, что по этому поводу есть вопросы. Но все-таки речь идет о "Челси", нас ждет большая игра, и я, как и игроки, и персонал, сосредоточен на ней. Мы должны сыграть с концентрацией, чтобы показать свои лучшие качества, и победить", – сказал тренер "манкунианцев".