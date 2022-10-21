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Роналду оштрафуют на 800 тысяч евро за покинутый матч с Тоттенхэмом
Португалец не отделается одним отстранением
Фото: instagram:@cristiano
"Манчестер Юнайтед" оштрафует Криштиану Роналду на 720 тысяч фунтов (почти 800 тис. евро) за покинутую скамейку запасных за 5 минут до конца встречи с "Тоттенхэмом", сообщает TalkSport. Это зарплата португальца за 2 недели.
Роналду отстранили от тренировок с основным составом на три дня, также он не поедет на матч с "Челси" 22-го октября.
После этого появилась информация, что Криштиану может разорвать соглашение с "МЮ". Позже Роналду выпустил пост в Инстаграм, в котором признал свою вину.
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