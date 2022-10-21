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В 2024-м Холанда можно будет купить за 200 миллионов евро, в том числе английским клубам

Англия
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Активируется пункт об отступных

В 2024-м Холанда можно будет купить за 200 миллионов евро, в том числе английским клубам

Фото: /twitter.com/ErlingHaaland

Новина українською

У нападающего "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда в контракте прописаны 200 миллионов евро отступных, которые активируются с 2024-го. Пункт будет актуален для всех клубов, в том числе английских.

Об этом сообщает журналист Джанлука ди Марцио.

Ранее несколько источников сообщили о пункте об отступных, но утверждалось, что он будет действовать для зарубежных команд – клубы из АПЛ не смогут воспользоваться им.

Таким образом летом 2024-го "Манчестер Сити" будет обязан принять предложение в 200 миллионов евро за Эрлинга Холанда. Единственный вариант избежать продажи форварда – переподписать соглашение на новых условиях, но для этого должно быть одобрение футболиста и его агентов.

Напомним, что этим летом Холандом интересовались "Реал", "Бавария", "Барселона" и "ПСЖ".

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В статье: Манчестер Сити Эрлинг Холанд
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Источник:
grandhotelcalciomercato.com

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