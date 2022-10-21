Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В 2024-м Холанда можно будет купить за 200 миллионов евро, в том числе английским клубам
Активируется пункт об отступных
Фото: /twitter.com/ErlingHaaland
У нападающего "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда в контракте прописаны 200 миллионов евро отступных, которые активируются с 2024-го. Пункт будет актуален для всех клубов, в том числе английских.
Об этом сообщает журналист Джанлука ди Марцио.
Ранее несколько источников сообщили о пункте об отступных, но утверждалось, что он будет действовать для зарубежных команд – клубы из АПЛ не смогут воспользоваться им.
Таким образом летом 2024-го "Манчестер Сити" будет обязан принять предложение в 200 миллионов евро за Эрлинга Холанда. Единственный вариант избежать продажи форварда – переподписать соглашение на новых условиях, но для этого должно быть одобрение футболиста и его агентов.
Напомним, что этим летом Холандом интересовались "Реал", "Бавария", "Барселона" и "ПСЖ".
Популярное сейчас
- Забил сам. ВИДЕО, как голкипер родом из Черкасс выиграл для Сампдории серию пенальти в Кубке
- ВСУ отбрасывают врага на Бахмутском направлении – россияне имитируют захват города
- Победа Барсы, отстранение Роналду, перенос матча Шахтера. Главные новости за 20 октября
- Роналду отстранен от состава Манчестер Юнайтед
- Один из лидеров Металлиста 1925 начал встречаться с прелестной ведущей клубных соцсетей. ФОТО
- Вот это экспрессия! Мексиканская болельщица обнажила грудь после гола Жиньяка - ВИДЕО 18+