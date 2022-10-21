Самые богатые футболисты АПЛ 2022 – Видео

Многие удивляются зарплатам и бонусам профессиональных футболистов. Некоторые даже упрекают их за то, что они вроде бы ничего и не делают, а получают миллионы. Но ведь это не совсем так.

В новом видео от Кости Фолстена вы узнаете, сколько зарабатывают футболисты в Англии, вернее – кто самый богатый игрок АПЛ с чрезвычайно большой зарплатой! Мы уверены, что некоторые персонажи и их заработки вас очень удивят. Приятного просмотра!