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Самые богатые футболисты АПЛ 2022 – Видео

Англия
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Новое видео от Кости Фолстена

Самые богатые футболисты АПЛ 2022 – Видео

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Многие удивляются зарплатам и бонусам профессиональных футболистов. Некоторые даже упрекают их за то, что они вроде бы ничего и не делают, а получают миллионы. Но ведь это не совсем так.

В новом видео от Кости Фолстена вы узнаете, сколько зарабатывают футболисты в Англии, вернее – кто самый богатый игрок АПЛ с чрезвычайно большой зарплатой! Мы уверены, что некоторые персонажи и их заработки вас очень удивят. Приятного просмотра!

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В статье: АПЛ Фолстен
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