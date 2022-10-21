  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. У Роналду 0 баллов в голосовании за Золотой мяч. Он занял 20-е место в рейтинге за былые заслуги
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

У Роналду 0 баллов в голосовании за Золотой мяч. Он занял 20-е место в рейтинге за былые заслуги

Англия
(1 голосов)

Сначала ты работаешь на зачетку…

У Роналду 0 баллов в голосовании за Золотой мяч. Он занял 20-е место в рейтинге за былые заслуги

Фото: https://twitter.com/francefootball

Новина українською

Криштиану Роналду набрал 0 баллов в голосовании за Золотой мяч, сообщает Goal.com со ссылкой на опубликованные France Football результаты. Нападающий "МЮ" стал одним из 11 футболистов, не получивших голосов.

Тем не менее, португалец стал 20-м в рейтинге на Золотой мяч за то, что ранее уже пять раз завоевывал награду.

Помимо Криштиану баллов не набрали: Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Трент Александер-Арнолд, Дарвин Нуньес ("Ливерпуль"), Фил Фоден, Бернарду Силва, Жоау Канселу ("Манчестер Сити"), Йозуа Киммих ("Бавария"), Майк Меньян ("Милан"), Кристофер Нкунку ("РБ Лейпциг") и Антонио Рюдигер ("Реал").

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Криштиану Роналду Золотой мяч
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
goal.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде