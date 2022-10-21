У Роналду 0 баллов в голосовании за Золотой мяч. Он занял 20-е место в рейтинге за былые заслуги

Криштиану Роналду набрал 0 баллов в голосовании за Золотой мяч, сообщает Goal.com со ссылкой на опубликованные France Football результаты. Нападающий "МЮ" стал одним из 11 футболистов, не получивших голосов.

Тем не менее, португалец стал 20-м в рейтинге на Золотой мяч за то, что ранее уже пять раз завоевывал награду.

Помимо Криштиану баллов не набрали: Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Трент Александер-Арнолд, Дарвин Нуньес ("Ливерпуль"), Фил Фоден, Бернарду Силва, Жоау Канселу ("Манчестер Сити"), Йозуа Киммих ("Бавария"), Майк Меньян ("Милан"), Кристофер Нкунку ("РБ Лейпциг") и Антонио Рюдигер ("Реал").