Астон Вилла может назначить главным тренером Аморима из Спортинга

Руководство "Астон Виллы" всерьез рассматривает возможность приглашения главного тренера "Спортинга" Рубена Аморима. Об этом сообщает The Athletic.

Сегодня ночью с поста менеджера "Виллы" был уволен Стивен Джеррард. Команда из Бирмингема разгромно уступила "Фулхэму" (0:3).

Клуб идет на 17-м месте в "АПЛ" с 9 очками после 11 туров.

Рубен Аморим в сезоне-21/22 привел "Спортинг" к чемпионству, а в прошлом – занял с командой 2-е место, после "Порту". В Лиге чемпионов команда борется за выход из группы.