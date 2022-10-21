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Астон Вилла может назначить главным тренером Аморима из Спортинга

Англия
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У Рубена уже есть опыт завоевания трофеев

Астон Вилла может назначить главным тренером Аморима из Спортинга

Фото: twitter.com/Sporting_CP

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Руководство "Астон Виллы" всерьез рассматривает возможность приглашения главного тренера "Спортинга" Рубена Аморима. Об этом сообщает The Athletic.

Сегодня ночью с поста менеджера "Виллы" был уволен Стивен Джеррард. Команда из Бирмингема разгромно уступила "Фулхэму" (0:3).

Клуб идет на 17-м месте в "АПЛ" с 9 очками после 11 туров.

Рубен Аморим в сезоне-21/22 привел "Спортинг" к чемпионству, а в прошлом – занял с командой 2-е место, после "Порту". В Лиге чемпионов команда борется за выход из группы.

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В статье: Спортинг (Лиссабон) Стивен Джеррард Астон Вилла (Бирмингем) Рубен Аморим
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Источник:
theathletic.com

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