Нуньес может пропустить матч Ливерпуля с Ноттингемом

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил , что у Дарвина Нуньеса небольшие проблемы с мышцами. Нападающий может пропустить матч с "Ноттингемом" 22 октября.

"Дарвин Нуньес — один из тех, кого мы должны проверить. У него были небольшие проблемы с мышцами, но мы должны проверить его позже", – приводит слова Клоппа BBC.

Таким образом, Нуньеса дополнительно проверят перед игрой.

В этом сезоне Дарвин провел за "Ливерпуль" 12 матчей, забил 5 голов и отдал 1 голевую передачу.