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Нуньес может пропустить матч Ливерпуля с Ноттингемом
У уругвайца легкое повреждение
Фото: twitter.com/LFC
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп
"Дарвин Нуньес — один из тех, кого мы должны проверить. У него были небольшие проблемы с мышцами, но мы должны проверить его позже", – приводит слова Клоппа BBC.
Таким образом, Нуньеса дополнительно проверят перед игрой.
В этом сезоне Дарвин провел за "Ливерпуль" 12 матчей, забил 5 голов и отдал 1 голевую передачу.
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