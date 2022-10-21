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Нуньес может пропустить матч Ливерпуля с Ноттингемом

Англия
(1 голосов)

У уругвайца легкое повреждение

Нуньес может пропустить матч Ливерпуля с Ноттингемом

Фото: twitter.com/LFC

Новина українською

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что у Дарвина Нуньеса небольшие проблемы с мышцами. Нападающий может пропустить матч с "Ноттингемом" 22 октября.

"Дарвин Нуньес — один из тех, кого мы должны проверить. У него были небольшие проблемы с мышцами, но мы должны проверить его позже", – приводит слова Клоппа BBC.

Таким образом, Нуньеса дополнительно проверят перед игрой.

В этом сезоне Дарвин провел за "Ливерпуль" 12 матчей, забил 5 голов и отдал 1 голевую передачу.

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В статье: Ноттингем Форест Ливерпуль Дарвин Нуньес
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