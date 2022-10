Арсенал продлил контракт с основным защитником

"Арсенал" объявил о продлении контракта с центральным защитником Габриэлем Магальяйншем. Новое соглашение подписано до 2027-го года.

Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

Габриэль в клубе с лета 2020-го.

В этом сезоне бразилец провел за "Арсенал" 13 матчей и забил 1 гол. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего фуллбека в 35 миллионов евро.

Now it’s official! #Gabriel Magalhães has extended his contract with #Arsenal until 2027. No surprise here and confirmed since the last August 18! #transfers #AFC pic.twitter.com/XBEEoEtPcu