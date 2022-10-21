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Арсенал продлил контракт с основным защитником
Надежный бразилец связал себя с клубом долгосрочным соглашением
Фото: arsenal.com
"Арсенал" объявил о продлении контракта с центральным защитником Габриэлем Магальяйншем. Новое соглашение подписано до 2027-го года.
Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.
Габриэль в клубе с лета 2020-го.
В этом сезоне бразилец провел за "Арсенал" 13 матчей и забил 1 гол. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего фуллбека в 35 миллионов евро.
Now it’s official! #Gabriel Magalhães has extended his contract with #Arsenal until 2027. No surprise here and confirmed since the last August 18! #transfers #AFC pic.twitter.com/XBEEoEtPcu— Nicolò Schira (@NicoSchira) October 21, 2022
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