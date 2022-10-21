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Арсенал продлил контракт с основным защитником

Англия
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Надежный бразилец связал себя с клубом долгосрочным соглашением

Арсенал продлил контракт с основным защитником

Фото: arsenal.com

Новина українською

"Арсенал" объявил о продлении контракта с центральным защитником Габриэлем Магальяйншем. Новое соглашение подписано до 2027-го года.

Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

Габриэль в клубе с лета 2020-го.

В этом сезоне бразилец провел за "Арсенал" 13 матчей и забил 1 гол. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего фуллбека в 35 миллионов евро.

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В статье: Арсенал (Лондон) Габриель
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Источник:
arsenal.com

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