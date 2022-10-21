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Три английских топ-клуба готовы вступить в борьбу за Де Йонга, если он захочет покинуть Барсу

Англия
(1 голосов)

Де Йонг уступает место в основе "Барселоны"

Три английских топ-клуба готовы вступить в борьбу за Де Йонга, если он захочет покинуть Барсу

Фото: sportupdate

Новина українською

"Ливерпуль", "Челси" и "Манчестер Юнайтед" готовы побороться за хавбека "Барселоны" Френки де Йонга, сообщает ESPN. Он может поменять свое решение по поводу будущего.

Такую информацию получил "Челси". Нидерландский полузащитник может захотеть покинуть команду в январе. Летом де Йонг хотел остаться, хотя "Барселона" была готова продать хавбека.

Летом "Манчестер Юнайтед" уже согласовал трансфер полузащитника с "Барселоной" за 65+20 миллионов евро, но сам игрок принял решение остаться.

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В статье: Барселона Челси (Лондон) Ливерпуль Манчестер Юнайтед Френки де Йонг
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Источник:
espn.com

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