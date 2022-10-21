Три английских топ-клуба готовы вступить в борьбу за Де Йонга, если он захочет покинуть Барсу

"Ливерпуль", "Челси" и "Манчестер Юнайтед" готовы побороться за хавбека "Барселоны" Френки де Йонга, сообщает ESPN. Он может поменять свое решение по поводу будущего.

Такую информацию получил "Челси". Нидерландский полузащитник может захотеть покинуть команду в январе. Летом де Йонг хотел остаться, хотя "Барселона" была готова продать хавбека.

Летом "Манчестер Юнайтед" уже согласовал трансфер полузащитника с "Барселоной" за 65+20 миллионов евро, но сам игрок принял решение остаться.