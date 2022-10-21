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Три английских топ-клуба готовы вступить в борьбу за Де Йонга, если он захочет покинуть Барсу
Де Йонг уступает место в основе "Барселоны"
Фото: sportupdate
"Ливерпуль", "Челси" и "Манчестер Юнайтед" готовы побороться за хавбека "Барселоны" Френки де Йонга, сообщает ESPN. Он может поменять свое решение по поводу будущего.
Такую информацию получил "Челси". Нидерландский полузащитник может захотеть покинуть команду в январе. Летом де Йонг хотел остаться, хотя "Барселона" была готова продать хавбека.
Летом "Манчестер Юнайтед" уже согласовал трансфер полузащитника с "Барселоной" за 65+20 миллионов евро, но сам игрок принял решение остаться.
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