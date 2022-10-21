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МЮ может назначить легенду клуба спортивным директором
Клуб связывался с ван дер Саром на прошлой неделе
Фото: english.ajax.nl
"Манчестер Юнайтед" хочет назначить Эдвина ван дер Сара на должность спортивного директора, сообщает Voetbalprimeur. В сентябре он продлил контракт с "Аяксом" до 2025-го.
На данный момент он занимает должность генерального директора в нидерландском клубе. Таким образом, чтобы пригласить менеджера, "МЮ" придется заплатить неустойку.
Клуб связывался с Эдвином на прошлой неделе по этому поводу. Как к этому относится сам ван дер Сар неизвестно.
2 года назад "МЮ" уже хотел пригласить ван дер Сара, но тогда он заявил, что пока не хочет покидать клуб.
Ван дер Сар выступал за "Юнайтед" с 2005 по 2011 год, провел за клуб 266 матчей. 135 из них он отстоял "насухо".
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