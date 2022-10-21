  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. МЮ может назначить легенду клуба спортивным директором
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

МЮ может назначить легенду клуба спортивным директором

Англия
(1 голосов)

Клуб связывался с ван дер Саром на прошлой неделе

МЮ может назначить легенду клуба спортивным директором

Фото: english.ajax.nl

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" хочет назначить Эдвина ван дер Сара на должность спортивного директора, сообщает Voetbalprimeur. В сентябре он продлил контракт с "Аяксом" до 2025-го.

На данный момент он занимает должность генерального директора в нидерландском клубе. Таким образом, чтобы пригласить менеджера, "МЮ" придется заплатить неустойку.

Клуб связывался с Эдвином на прошлой неделе по этому поводу. Как к этому относится сам ван дер Сар неизвестно.

2 года назад "МЮ" уже хотел пригласить ван дер Сара, но тогда он заявил, что пока не хочет покидать клуб.

Ван дер Сар выступал за "Юнайтед" с 2005 по 2011 год, провел за клуб 266 матчей. 135 из них он отстоял "насухо".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Эдвин ван дер Сар Манчестер Юнайтед "Арена Амазония" (Бразилия)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
voetbalprimeur.nl

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде