МЮ может назначить легенду клуба спортивным директором

"Манчестер Юнайтед" хочет назначить Эдвина ван дер Сара на должность спортивного директора, сообщает Voetbalprimeur. В сентябре он продлил контракт с "Аяксом" до 2025-го.

На данный момент он занимает должность генерального директора в нидерландском клубе. Таким образом, чтобы пригласить менеджера, "МЮ" придется заплатить неустойку.

Клуб связывался с Эдвином на прошлой неделе по этому поводу. Как к этому относится сам ван дер Сар неизвестно.

2 года назад "МЮ" уже хотел пригласить ван дер Сара, но тогда он заявил, что пока не хочет покидать клуб.

Ван дер Сар выступал за "Юнайтед" с 2005 по 2011 год, провел за клуб 266 матчей. 135 из них он отстоял "насухо".