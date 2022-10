Манчестер Юнайтед пока не будет расторгать контракт с Криштиану

"Манчестер Юнайтед" пока не рассматривает вопрос о расторжении соглашения с Криштиану Роналду, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг.

Ранее сообщалось, что Роналду может захотеть расторгнуть контракт с "Юнайтед", после отстранения от тренировок с первой командой на несколько дней. Он также не поедет на матч с "Челси".

Напомним, что Роналду отказался выходить на замену в концовке встречи с "Тоттенхэмом", а позже ушел с поля за 5 минут до финального свистка.

Позже Криштиану выпустил пост в Инстаграм, в котором признал ошибку.

X News #Ronaldo: Contrary to other reports from today we‘ve been told that the termination of his contract is currently still not an issue at #MUFC. @SkySportDE ????????