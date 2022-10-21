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Манчестер Юнайтед пока не будет расторгать контракт с Криштиану

Англия
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Несмотря на отстранение от тренировок

Манчестер Юнайтед пока не будет расторгать контракт с Криштиану

Фото: https://twitter.com/ManUtd

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" пока не рассматривает вопрос о расторжении соглашения с Криштиану Роналду, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг.

Ранее сообщалось, что Роналду может захотеть расторгнуть контракт с "Юнайтед", после отстранения от тренировок с первой командой на несколько дней. Он также не поедет на матч с "Челси".

Напомним, что Роналду отказался выходить на замену в концовке встречи с "Тоттенхэмом", а позже ушел с поля за 5 минут до финального свистка.

Позже Криштиану выпустил пост в Инстаграм, в котором признал ошибку.

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В статье: Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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