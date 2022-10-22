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Гвардиола: Похоже, я больше верю в Ливерпуль, чем их тренер
Клопп достаточно пессимистический
Фото: Liverpool FC
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал слова Юргена Клоппа, что его "Ливерпуль" выбыл из гонки за АПЛ:
“Похоже, я больше верю в “Ливерпуль”, чем их тренер. Прошло всего 10 матчей, ЧМ посреди сезона, еще много игр, впереди еврокубки, национальные кубки, травмы.
Если бы оставалось 6-7 туров до финиша чемпионата, то другое дело. Но сейчас прошло всего 10 туров, может случиться тысяча миллионов вещей”, – сказал Гвардиола.
Отметим, что после 10 сыгранных матчей "Манчестер Сити" идет вторым в турнирной таблице, а "Ливерпуль" занимает седьмое место. Разрыв между командами составляет семь очков. Кроме этого первый "Арсенал" опережает "горожан" на четыре зачетных пункта, а "мерсисайдцев", соответственно, на 11.
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