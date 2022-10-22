Гвардиола: Похоже, я больше верю в Ливерпуль, чем их тренер

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал слова Юргена Клоппа, что его "Ливерпуль" выбыл из гонки за АПЛ:

“Похоже, я больше верю в “Ливерпуль”, чем их тренер. Прошло всего 10 матчей, ЧМ посреди сезона, еще много игр, впереди еврокубки, национальные кубки, травмы.

Если бы оставалось 6-7 туров до финиша чемпионата, то другое дело. Но сейчас прошло всего 10 туров, может случиться тысяча миллионов вещей”, – сказал Гвардиола.