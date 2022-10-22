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Гвардиола: Похоже, я больше верю в Ливерпуль, чем их тренер

Англия
(1 голосов)

Клопп достаточно пессимистический

Гвардиола: Похоже, я больше верю в Ливерпуль, чем их тренер

Фото: Liverpool FC

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал слова Юргена Клоппа, что его "Ливерпуль" выбыл из гонки за АПЛ:

“Похоже, я больше верю в “Ливерпуль”, чем их тренер. Прошло всего 10 матчей, ЧМ посреди сезона, еще много игр, впереди еврокубки, национальные кубки, травмы.

Если бы оставалось 6-7 туров до финиша чемпионата, то другое дело. Но сейчас прошло всего 10 туров, может случиться тысяча миллионов вещей”, – сказал Гвардиола.

Отметим, что после 10 сыгранных матчей "Манчестер Сити" идет вторым в турнирной таблице, а "Ливерпуль" занимает седьмое место. Разрыв между командами составляет семь очков. Кроме этого первый "Арсенал" опережает "горожан" на четыре зачетных пункта, а "мерсисайдцев", соответственно, на 11.

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В статье: Юрген Клопп Хосеп Гвардиола Ливерпуль Манчестер Сити
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Источник:
The Telegraph

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Комментарии (1)
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Оlegуurсhak (Хмельницький)
22.10.2022 в 09:06
И всегда ложится перед Клопом
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