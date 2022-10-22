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Тен Хаг: Роналду готовится к матчу против Шерифа
Пока он вне команды
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг прокомментировал ситуацию со своим подопечным Криштиану Роналду:
“Криштиану тренируется, чтобы поддерживать себя в форме, чтобы подготовиться к следующей игре против Шерифа.
Вернется ли он в понедельник? Мы сначала поговорим. Будет ли отстранение на бОльший строк? Я так не думаю, нет. Я не хочу скучать по нему. Я хочу, чтобы он был в команде и участвовал, так как он оказывает влияние. Он остается важной частью команды”, – сказал тен Хаг.
Напомним, что Роналду временно отстранен от тренировок с командой.
Также отметим, что матч против “Шерифа” запланирован на 27 октября. Состоится он на "Олд Траффорд".
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