Тен Хаг: Роналду готовится к матчу против Шерифа

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг прокомментировал ситуацию со своим подопечным Криштиану Роналду:

“Криштиану тренируется, чтобы поддерживать себя в форме, чтобы подготовиться к следующей игре против Шерифа.

Вернется ли он в понедельник? Мы сначала поговорим. Будет ли отстранение на бОльший строк? Я так не думаю, нет. Я не хочу скучать по нему. Я хочу, чтобы он был в команде и участвовал, так как он оказывает влияние. Он остается важной частью команды”, – сказал тен Хаг.