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Тен Хаг: Роналду готовится к матчу против Шерифа

Англия
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Пока он вне команды

Тен Хаг: Роналду готовится к матчу против Шерифа

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг прокомментировал ситуацию со своим подопечным Криштиану Роналду:

“Криштиану тренируется, чтобы поддерживать себя в форме, чтобы подготовиться к следующей игре против Шерифа.

Вернется ли он в понедельник? Мы сначала поговорим. Будет ли отстранение на бОльший строк? Я так не думаю, нет. Я не хочу скучать по нему. Я хочу, чтобы он был в команде и участвовал, так как он оказывает влияние. Он остается важной частью команды”, – сказал тен Хаг.

Напомним, что Роналду временно отстранен от тренировок с командой.

Также отметим, что матч против “Шерифа” запланирован на 27 октября. Состоится он на "Олд Траффорд".

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В статье: Криштиану Роналду Шериф (Тирасполь) Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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Источник:
Fabrizio Romano

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