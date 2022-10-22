Челси - МЮ: хорошо ли вы помните игроков, выступавших за эти клубы? Квиз от UA-Футбол

Сегодня, 22 октября, в Лондоне пройдет центральный матч 13 тура АПЛ – местный "Челси" в родных стенах будет принимать "Манчестер Юнайтед".

Перед этим противостоянием предлагаем вам вспомнить игроков, выступавших за эти клубы. С квизом, в котором будет 20 игроков, вам нужно справиться за три минуты. В викторине будут встречаться игроки, которые в своей карьере играли за один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.