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Челси - МЮ: хорошо ли вы помните игроков, выступавших за эти клубы? Квиз от UA-Футбол

Англия
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Противостоянию на Стемфорд Бридж посвящается

Челси - МЮ: хорошо ли вы помните игроков, выступавших за эти клубы? Квиз от UA-Футбол

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Михайло Корнійчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 22 октября, в Лондоне пройдет центральный матч 13 тура АПЛ – местный "Челси" в родных стенах будет принимать "Манчестер Юнайтед".

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Перед этим противостоянием предлагаем вам вспомнить игроков, выступавших за эти клубы. С квизом, в котором будет 20 игроков, вам нужно справиться за три минуты. В викторине будут встречаться игроки, которые в своей карьере играли за один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.

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