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Замена Джеррарда может обойтись Астон Вилле в 30 миллионов евро

Англия
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Рекордная сумма за тренера

Замена Джеррарда может обойтись Астон Вилле в 30 миллионов евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Английская "Астон Вилла" после увольнения Стивена Джеррарда положила глаз на главного тренера "Спортинга" Рубена Аморима. Правда, лиссабонцы готовы его отпустить только за 30 миллионов евро. Об этом сообщает Mirror Sport.

Соглашение португальца со "львами" рассчитано до лета 2024 года. Он находится в команде с марта 2020 года. За этот период Аморим со "Спортингом" дважды выиграл Кубок лиги и по одному разу чемпионат и Суперкубок Португалии.

Если “Вилла” все-таки выкупит контракт тренера, то сумма в 30 миллионов станет рекордной за переход наставника. Сейчас на первой строчке этого рейтинга находится Юлиан Нагельсман - "Бавария" заплатила "Лейпцигу" 25 миллионов евро в 2021 году.

Отметим, что "Астон Вилла" за 11 стартовых туров текущей АПЛ набрала девять очков. Пока команда находится в шаге от зоны вылета.

В то же время "Спортинг" идет на шестом месте в чемпионате Португалии, уступая первой "Бенфике" 12 очков. В Лиге чемпионов "львы" стартовали с двух побед, однако потом дважды уступили и пока занимают третье место в квартете. А из Кубка Португалии лиссабонцы вылетели на стадии 1/32 финала, проиграв команде из Третьей лиги.

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В статье: Спортинг (Лиссабон) Стивен Джеррард Астон Вилла (Бирмингем) Рубен Аморим
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Источник:
Mirror

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