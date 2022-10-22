  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Тен Хаг – об отстранении Роналду: Трудное решение, но у такого поведения должны быть последствия
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тен Хаг – об отстранении Роналду: Трудное решение, но у такого поведения должны быть последствия

Англия
(1 голосов)

Тренер не побоялся принять меры касаемо португальцу

Тен Хаг – об отстранении Роналду: Трудное решение, но у такого поведения должны быть последствия

Фото: twitter.com/ManUtd

Новина українською

Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг прокомментировал отстранение от тренировок нападающего Криштиану Роналду.

"Трудное решение, но я думаю, что у такого поведения должны быть последствия. Невозможно игнорировать, когда подобное случается во второй раз, потому что это приведет к чему-то плохому в будущем.

Известность Роналду оправдана, он многого добился в своей карьере. Мне не нужно напоминать. Я должен принимать решения в интересах клуба и особенно команды. Это моя работа, поэтому не важно, кто это и какая у него репутация.

Амбиции клуба действительно высоки. Наши поклонники и заинтересованные стороны ожидают результатов, поэтому мы должны действовать в соответствии с определенными стандартами. И над этим нужно работать каждый день.

Роналду нет в составе, но он тренируется, чтобы поддерживать себя в форме для следующего матча после "Челси". Штраф? Это не публичный вопрос. Это касается только Роналду и клуба.

Сначала мы поговорим. я не думаю, что его отстранение будет долгосрочным, нет. Это не моя цель. Я хочу, чтобы он был в составе, хочу, чтобы он был в форме для каждой игры, потому что он оказывает влияние на результат", - сказал коуч.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
The United Stand

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде