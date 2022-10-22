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Тен Хаг – об отстранении Роналду: Трудное решение, но у такого поведения должны быть последствия
Тренер не побоялся принять меры касаемо португальцу
Фото: twitter.com/ManUtd
Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг прокомментировал отстранение от тренировок нападающего Криштиану Роналду.
"Трудное решение, но я думаю, что у такого поведения должны быть последствия. Невозможно игнорировать, когда подобное случается во второй раз, потому что это приведет к чему-то плохому в будущем.
Известность Роналду оправдана, он многого добился в своей карьере. Мне не нужно напоминать. Я должен принимать решения в интересах клуба и особенно команды. Это моя работа, поэтому не важно, кто это и какая у него репутация.
Амбиции клуба действительно высоки. Наши поклонники и заинтересованные стороны ожидают результатов, поэтому мы должны действовать в соответствии с определенными стандартами. И над этим нужно работать каждый день.
Роналду нет в составе, но он тренируется, чтобы поддерживать себя в форме для следующего матча после "Челси". Штраф? Это не публичный вопрос. Это касается только Роналду и клуба.
Сначала мы поговорим. я не думаю, что его отстранение будет долгосрочным, нет. Это не моя цель. Я хочу, чтобы он был в составе, хочу, чтобы он был в форме для каждой игры, потому что он оказывает влияние на результат", - сказал коуч.
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