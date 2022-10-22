Ноттингем Форест - Ливерпуль 1:0. Обзор матча и видео гола

В рамках 13-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" в гостях сенсационно проиграл "Ноттингем Форест". Все в поединке решил гол Тайво Авонии в начале второго тайма. Таким образом, "Лесники" одержали вторую победу в сезоне, а команда Юргена Клоппа третий раз проиграла и упала на 7-е место в турнирной таблице АПЛ.

Английская Премьер-лига, 13-й тур

"Сити Граунд" (Ноттингем)

Ноттингем Форест – Ливерпуль 1:0

Гол: Тайво Авонии 55