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Ноттингем Форест - Ливерпуль 1:0. Обзор матча и видео гола
Третье поражение подопечных Клоппа
Faisal HQ / Автор неизвестен
В рамках 13-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" в гостях сенсационно проиграл "Ноттингем Форест". Все в поединке решил гол Тайво Авонии в начале второго тайма. Таким образом, "Лесники" одержали вторую победу в сезоне, а команда Юргена Клоппа третий раз проиграла и упала на 7-е место в турнирной таблице АПЛ.
Английская Премьер-лига, 13-й тур
"Сити Граунд" (Ноттингем)
Гол: Тайво Авонии 55
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