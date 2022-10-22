АПЛ. Ноттингем – Ливерпуль 1:0. Нестабильность – это стабильность у команды Клоппа

Английская Премьер-лига, 13-й тур

"Сити Граунд" (Ноттингем)

Главный арбитр: Пол Тирни

Проиграть последней команде АПЛ – теперь такое достижение этого сезона имеет “Ливерпуль”. Хотя и “мерсисайдцы “подходили к этому поединку с тремя поражениями подряд, а “лесники” - из восьми поединков без побед подряд, но сегодня эти серии прервались.

Лидерство до перерыва имели гости. Но оно больше проявлялось во владении мячом и танце вокруг чужой штрафной площадки. "Ноттингем", например, выбрал себе боевой гопак, отбиваясь от вальсового темпа атак "мерсисайдцев".

Первый тайм запомнился лишь интенсивной двухминутной у ворот хозяев, но сначала Хендерсон отразил шикарный удар Карвалью, а затем "Ноттингему" повезло, что выстрел головой от Фирмино был немного неточен.

"Лесники" до 55 минуты не предложили ничего, кроме нескольких неточных ударов, но Авония проснулся из спячки и вывел свою команду вперед. Тайво в абсолютном одиночестве после прострела пробил в стойку ворот, а затем сам и добил уже в пустые. Третий гол для нигерийца в нынешнем сезоне.

Потом команды обменялись моментами: на достаточно удобный для Хендерсона удар Эллиота хозяева ответили контратакой с ударом Гиббса-Вайта чуть ли не по пустым воротам – Милнер спас. Здесь мог счёт стать и 2:0.

Ливерпуль отвечал очень единичными моментами, которые Хендерсон без проблем парировал. Были удары и от Трента, и от ван Дейка, и от Салаха, но всю опасность англичанин ликвидировал. Кстати, эти шансы "мерсисайдцы" создавали с помощью стандартов. Боевой гопак "Ноттингема" удавался на протяжении всех 90 минут.

Даже можно сказать так, что "Ноттингем" был ближе ко второму голу, чем "Ливерпуль" к первому. У Алиссона тоже было много работы, особенно он выручил в моменте из Куяте, который головой пробил в угол ворот.

В конце “мерсисайдцы” очень сильно пошли в атаку, даже Алиссон несколько раз подключался к угловым, однако хозяева грамотно сыграли при обороне. В том числе и несколько раз срывали перспективные контрнаступления соперников.

Вторая победа в сезоне для "Ноттингема". Но все равно команда Купера все еще уходит в зоне вылета – не хватает еще одного очка до спасательных мест. "Ливерпуль" остался на седьмом месте.

Ноттингем Форест – Ливерпуль 1:0

Гол: Тайво Авонии 55

Ноттингем: Хендерсон – Орье, Кук, Маккенна, Уильямс (Лоди 73) – Йейтс, Фройлер, Куяте (Мангала 80) – Гиббс-Вайт, Авонии (Воррелл 64), Лингард (Джонсон 64)

Ливерпуль: Алиссон – Милнер (Трент 62), Гомес, ван Дейк, Робертсон – Эллиот, Фабинью, Джонс – Салах, Фирмино (Окслейд-Чемберлен 76), Карвалью (Хендерсон 62)

Предупреждения: Воррелл 88, Фройлер 89 – Гомес 54