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Тайсон Фьюри близок к покупке клуба из своего родного города. Команда играет в третьем дивизионе Англии

Англия
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Боксер с лета является спонсором Моркама

Тайсон Фьюри близок к покупке клуба из своего родного города. Команда играет в третьем дивизионе Англии

Фото: The Mirror

UA-Футбол
Новина українською

Британский боксер и чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри близок к покупке футбольного клуба "Моркам". Боец проживает в одноименном городе на севере Англии, и с июля является одним из спонсоров команды.

Помимо этого, Фьюри также выкупил тренировочный зал "Моркама", и именно там готовится к предстоящим боям. Как Тайсон сообщил в интервью изданию TalkSPORT, ему предложили приобрести клуб целиком.

На данный момент "Моркам" идёт на последнем месте в таблице Лиги 1, третьего дивизиона чемпионата Англии. В сезоне 2020/21 клуб победил в плей-офф Лиги 2. В первом сезоне в третьем дивизионе команда финишировала 19-й и спаслась от вылета.

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В статье: Тайсон Фьюри Моркам
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