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Клопп: Мы должны были брать три очка, еслит быть совершенно честными
Коуч мерсисайдцев недоволен результатом игры с "лесниками"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал
"Я могу объяснить игру своей команды в этом матче, но результат - если честно, то нет. Раньше я никогда не видел матч, в котором у одной из команд было бы 4-5 явных моментов после стандратных положений. Подобные моменты нужно заканчивать взятием ворот.
То, как они защищались, мы были прекрасно к этому готовы. Мы должны были брать три очка, еслит быть совершенно честными.
Гол, который мы пропустили, был большой ошибкой с нашей стороны. Мы теряем мяч и отдаем им право на штрафной удар, а при стандартах может случиться что угодно. Мы сами подарили им моменты.
Нам пришлось провести последние шесть игр с ограниченным составом. И три матча были крайне интенсивными. Но мы не можем этого изменить, так что нужно продолжать бороться.
"Ноттингем Форест" - классная команда, а Стив Купер – отличный коуч. Но мы должны были забирать три очка", - поделился немецкий наставник.
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