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Клопп: Мы должны были брать три очка, еслит быть совершенно честными

Англия
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Коуч мерсисайдцев недоволен результатом игры с "лесниками"

Клопп: Мы должны были брать три очка, еслит быть совершенно честными

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал гостевое поражение от "Ноттингем Форест" в рамках 13-го тура АПЛ.

"Я могу объяснить игру своей команды в этом матче, но результат - если честно, то нет. Раньше я никогда не видел матч, в котором у одной из команд было бы 4-5 явных моментов после стандратных положений. Подобные моменты нужно заканчивать взятием ворот.

То, как они защищались, мы были прекрасно к этому готовы. Мы должны были брать три очка, еслит быть совершенно честными.

Гол, который мы пропустили, был большой ошибкой с нашей стороны. Мы теряем мяч и отдаем им право на штрафной удар, а при стандартах может случиться что угодно. Мы сами подарили им моменты.

Нам пришлось провести последние шесть игр с ограниченным составом. И три матча были крайне интенсивными. Но мы не можем этого изменить, так что нужно продолжать бороться.

"Ноттингем Форест" - классная команда, а Стив Купер – отличный коуч. Но мы должны были забирать три очка", - поделился немецкий наставник.

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В статье: Юрген Клопп Ноттингем Форест Ливерпуль
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Источник:
BBC

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