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АПЛ. Манчестер Сити – Брайтон 3:1. Безвыигрышная серия Де Дзерби продолжается

Англия
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Дубль Холанда и гол-красавец от Де Брюйне приносят победу "горожанам"

АПЛ. Манчестер Сити – Брайтон 3:1. Безвыигрышная серия Де Дзерби продолжается

Getty Images/Global Images Ukraine

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Английская Премьер-лига, 13-й тур

"Этихад" (Манчестер)

Главный арбитр: Крэйг Поусон

"Манчестер Сити" – "Брайтон" 3:1

Голы: Холанд 22, 42 (пен.), Де Брюйне 75 – Троссард 53

Манчестер Сити: Эдерсон – Канселу, Диаш, Аканджи, Ляпорт – Де Брюйне, Родри, Силва – Марез (Фоден 62), Голанд (Альварес 77), Грилиш (Палмер 77)

Брайтон: Санчес – Велтман (Эступиньян 66), Данк, Вебстер – Марч, Макаллистер (Гилмор 87), Кайседо, Троссард – Гросс (Сармьенто), Лаллана (Лемпти 46) – Велбек (Ундав 79)

Предупреждения: Марез 54 – Кайседо 26, Гроос 61, Эступиньян 74

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В статье: Манчестер Сити Брайтон энд Хоув Альбион
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