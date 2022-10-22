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АПЛ. Манчестер Сити – Брайтон 3:1. Безвыигрышная серия Де Дзерби продолжается
Дубль Холанда и гол-красавец от Де Брюйне приносят победу "горожанам"
Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 13-й тур
"Этихад" (Манчестер)
Главный арбитр: Крэйг Поусон
"Манчестер Сити" – "Брайтон" 3:1
Голы: Холанд 22, 42 (пен.), Де Брюйне 75 – Троссард 53
Манчестер Сити: Эдерсон – Канселу, Диаш, Аканджи, Ляпорт – Де Брюйне, Родри, Силва – Марез (Фоден 62), Голанд (Альварес 77), Грилиш (Палмер 77)
Брайтон: Санчес – Велтман (Эступиньян 66), Данк, Вебстер – Марч, Макаллистер (Гилмор 87), Кайседо, Троссард – Гросс (Сармьенто), Лаллана (Лемпти 46) – Велбек (Ундав 79)
Предупреждения: Марез 54 – Кайседо 26, Гроос 61, Эступиньян 74
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