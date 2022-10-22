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АПЛ. Челси - Манчестер Юнайтед 1:1. Ничья как закономерность

Англия
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Каземиро спасает ничью для Юнайтед

АПЛ. Челси - Манчестер Юнайтед 1:1. Ничья как закономерность

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Англии, тринадцатый тур. Лондон, “Стэмфорд Бридж”

“Челси” – “Манчестер Юнайтед” 1:1

Голы: Жоржиньо 87 (пен.) – Каземиро 90+4

“Челси”: Аррисабалага – Кукурелья (Ковачич 36), Силва, Чалоба – Чилуэлл, Жоржиньо, Лофтус-Чик (Чуквуэмека 79), Аспиликуэта – Маунт, Стерлинг (Броя 79) – Обамеянг (Пулишич 74)

“Манчестер Юнайтед”: Де Хеа – Далот, Варан (Линделеф 60), Мартинес, Шоу – Каземиро, Эриксен (Мактомини 80) – Антони, Фернандеш, Санчо (Фред 52) – Рашфорд (Эланга 80)

Предупреждения: Жоржиньо 90+2 – Антони 32, Фред 86, Шоу 90, Мартинес 90+5

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В статье: Рафаэль Варан Английская Премьер-лига Челси (Лондон) АПЛ Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Грэм Поттер
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