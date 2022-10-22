Манчестер Сити - Брайтон 3:1. Обзор матча и видео голов

В рамках 13-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" дома уверенно обыграл "Брайтон". Дублем в первом тайме отметился Эрлинг Холанд - норвежец открыл счет на 22-й минуте встречи, а спустя еще 20 минут реализовал пенальти. В начале второго тайма гости сократили разрыв в счете, но на 75-й минуте Кевин Де Брюйне красивейшим ударом снял все вопросы на счет победителя этого поединка. Подопечные Пепа Гвардиолы отстают от первого "Арсенала" на одно очка, но у команды Микеля Артеты матч в запасе.

Английская Премьер-лига, 13-й тур

"Этихад" (Манчестер)

"Манчестер Сити" – "Брайтон" 3:1

Голы: Холанд 22, 42 (пен.), Де Брюйне 75 – Троссард 53