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Манчестер Сити - Брайтон 3:1. Обзор матча и видео голов
Холанд и Де Брюйне решают вопросы
Faisal HQ / Автор неизвестен
В рамках 13-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" дома уверенно обыграл "Брайтон". Дублем в первом тайме отметился Эрлинг Холанд - норвежец открыл счет на 22-й минуте встречи, а спустя еще 20 минут реализовал пенальти. В начале второго тайма гости сократили разрыв в счете, но на 75-й минуте Кевин Де Брюйне красивейшим ударом снял все вопросы на счет победителя этого поединка. Подопечные Пепа Гвардиолы отстают от первого "Арсенала" на одно очка, но у команды Микеля Артеты матч в запасе.
Английская Премьер-лига, 13-й тур
"Этихад" (Манчестер)
Голы: Холанд 22, 42 (пен.), Де Брюйне 75 – Троссард 53
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