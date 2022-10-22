Эвертон - Кристал Пэлас 3:0. Обзор матча и видео голов

В рамках 13-го тура АПЛ "Эвертон" дома уверенно разобрался с "Кристал Пэлас". Калверт-Льюин вернулся в состав "ирисок" и открыл счет уже на 11-й минуте встречи. Во втором тайме хозяева поля еще два раза поразили ворота "стекольщиков" и сняли все вопросы насчет победителя. Главный тренер "Эвертона" Фрэнк Лэмпард снова доверил место в стартовом составе Виталию Миколенко и украинский защитник провел на поле весь поединок. Благодаря этой победе, "ириски" поднялись на 11-е место в турнирной таблице.

Чемпионат Англии, тринадцатый тур. Ливерпуль, “Гудисон Парк”

“Эвертон” – “Кристал Пэлас” 3:0

Голы: Калверт-Льюин 11, Гордон 62, Макнил 84