  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Эвертон - Кристал Пэлас 3:0. Обзор матча и видео голов
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Эвертон - Кристал Пэлас 3:0. Обзор матча и видео голов

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Миколенко вышел в старте и отыграл все 90 минут

Эвертон - Кристал Пэлас 3:0. Обзор матча и видео голов

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

В рамках 13-го тура АПЛ "Эвертон" дома уверенно разобрался с "Кристал Пэлас". Калверт-Льюин вернулся в состав "ирисок" и открыл счет уже на 11-й минуте встречи. Во втором тайме хозяева поля еще два раза поразили ворота "стекольщиков" и сняли все вопросы насчет победителя. Главный тренер "Эвертона" Фрэнк Лэмпард снова доверил место в стартовом составе Виталию Миколенко и украинский защитник провел на поле весь поединок. Благодаря этой победе, "ириски" поднялись на 11-е место в турнирной таблице.

Чемпионат Англии, тринадцатый тур. Ливерпуль, “Гудисон Парк”

“Эвертон” – “Кристал Пэлас” 3:0

Голы: Калверт-Льюин 11, Гордон 62, Макнил 84

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Эвертон (Ливерпуль) Кристал Пэлас (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде