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У Варана подозрение на "кресты". Участие Рафаэля на ЧМ под угрозой
У "Ле Бле" дела в защите печальные
В рамках 13-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" на выезде играет против лондонского "Челси".
Центральный защитник "красных дьяволов" Рафаэль Варан не смог доиграть матч до конца и был вынужден покинуть поле на 58-й минуте из-за повреждения. На замену вышел Виктор Линделеф.
У француза подозрение на очень серьезную травму - крестоподобные связки. 29-летний Варан покидал поле, скрывая слези от публики.
Таким образом, Рафаэль с очень большой вероятностью пропусти предстоящий Чемпионат мира в Катаре, который стартует 20-го ноября.
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