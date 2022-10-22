У Варана подозрение на "кресты". Участие Рафаэля на ЧМ под угрозой

В рамках 13-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" на выезде играет против лондонского "Челси".

Центральный защитник "красных дьяволов" Рафаэль Варан не смог доиграть матч до конца и был вынужден покинуть поле на 58-й минуте из-за повреждения. На замену вышел Виктор Линделеф.

У француза подозрение на очень серьезную травму - крестоподобные связки. 29-летний Варан покидал поле, скрывая слези от публики.

Таким образом, Рафаэль с очень большой вероятностью пропусти предстоящий Чемпионат мира в Катаре, который стартует 20-го ноября.