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Невилл: Как команде, Манчестер Юнайтед лучше без Роналду. Ему надо смириться с этим или уйти
Эксперт раскритиковал португальца
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ash Donelon/Manchester United
Экс-защитник "МЮ" и футбольный эксперт Гари Невилл критически отозвался о нападающем Криштиану Роналду.
"Не так уж много фанатов "Манчестер Юнайтед" включили бы Роналду в стартовый состав сейчас.
"МЮ" лучше без него. Они забивают больше голов без него и набирают больше очков без него, это факт. Он подходит к финалу своей карьеры.
"Манчестер Юнайтед" лучше как команда без него. Ему надо смириться с этим – или уйти", – сказал Невилл.
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