Невилл: Как команде, Манчестер Юнайтед лучше без Роналду. Ему надо смириться с этим или уйти

Экс-защитник "МЮ" и футбольный эксперт Гари Невилл критически отозвался о нападающем Криштиану Роналду.

"Не так уж много фанатов "Манчестер Юнайтед" включили бы Роналду в стартовый состав сейчас.

"МЮ" лучше без него. Они забивают больше голов без него и набирают больше очков без него, это факт. Он подходит к финалу своей карьеры.

"Манчестер Юнайтед" лучше как команда без него. Ему надо смириться с этим – или уйти", – сказал Невилл.