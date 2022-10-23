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Невилл: Как команде, Манчестер Юнайтед лучше без Роналду. Ему надо смириться с этим или уйти

Англия
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Эксперт раскритиковал португальца

Невилл: Как команде, Манчестер Юнайтед лучше без Роналду. Ему надо смириться с этим или уйти

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ash Donelon/Manchester United

Новина українською

Экс-защитник "МЮ" и футбольный эксперт Гари Невилл критически отозвался о нападающем Криштиану Роналду.

"Не так уж много фанатов "Манчестер Юнайтед" включили бы Роналду в стартовый состав сейчас.

"МЮ" лучше без него. Они забивают больше голов без него и набирают больше очков без него, это факт. Он подходит к финалу своей карьеры.

"Манчестер Юнайтед" лучше как команда без него. Ему надо смириться с этим – или уйти", – сказал Невилл.

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В статье: Криштиану Роналду Гари Невилл Манчестер Юнайтед
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Источник:
Sky Sports

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