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Тен Хаг – о матче против Челси: Мы диктовали темп игры
И все-таки отыгрались на последних секундах встречи
Фото: twitter.com/ManUtd
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг прокомментировал ничью своих подопечных в поединке против "Челси":
“Я должен сделать большой комплимент своей команде. Было приятно видеть, какой напор они показывают в четвёртой игре за 10 дней, видеть этот настрой и то, как они справляются с неудачами.
В первом тайме у Рашфорда было два голевых момента, также Антони выходил один на один. Такие моменты нужно реализовывать, потому что в больших играх три момента — это очень много. Нужно было забивать. За восемь минут до перерыва у нас были некоторые проблемы, но во втором тайме у нас не было проблем с обороной. Во втором тайме мы действительно не создавали больших моментов, но и “Челси” этого не делал. Мы диктовали темп игры, и я доволен этим. Но если вы пропускаете гол в концовке встречи, с этим всегда трудно справиться.
Я думаю, что ничья — справедливый результат. Я был бы разочарован, если бы мы остались без очка, потому что мы этого не заслуживали”, – сказал тен Хаг.
Отметим, что "Челси" и "Манчестер Юнайтед" идут бок о бок в турнирной таблице. “Аристократы” занимают четвертое место, а “манкуниацы” расположились на пятой позиции. Разрыв между командами составляет всего одно очко.
Следующий поединок МЮ проведет против “Шерифа” в четверг в рамках ЛЕ, а затем 30 октября, в воскресенье, сыграет с “Вест Хэмом” в АПЛ. Обе встречи состоятся на "Олд Траффорд".
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