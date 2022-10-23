Тен Хаг – о матче против Челси: Мы диктовали темп игры

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг прокомментировал ничью своих подопечных в поединке против "Челси":

“Я должен сделать большой комплимент своей команде. Было приятно видеть, какой напор они показывают в четвёртой игре за 10 дней, видеть этот настрой и то, как они справляются с неудачами.

В первом тайме у Рашфорда было два голевых момента, также Антони выходил один на один. Такие моменты нужно реализовывать, потому что в больших играх три момента — это очень много. Нужно было забивать. За восемь минут до перерыва у нас были некоторые проблемы, но во втором тайме у нас не было проблем с обороной. Во втором тайме мы действительно не создавали больших моментов, но и “Челси” этого не делал. Мы диктовали темп игры, и я доволен этим. Но если вы пропускаете гол в концовке встречи, с этим всегда трудно справиться.

Я думаю, что ничья — справедливый результат. Я был бы разочарован, если бы мы остались без очка, потому что мы этого не заслуживали”, – сказал тен Хаг.