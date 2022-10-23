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Рой Кин: Не сказал бы, что Манчестер Юнайтед лучше без Роналду

Англия
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Эксперт не видит плюсов в отстранении португальца

Рой Кин: Не сказал бы, что Манчестер Юнайтед лучше без Роналду

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Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Рой Кин дал комментарий об отстранении нападающего Криштиану Роналду от команды:

– Лучше ли "Манчестер Юнайтед" без Роналду?

– Я бы так не сказал. На кого бы вы сделали ставку: Рашфорд или Криштиану?

Ему 37 лет, а он все еще хочет быть лучшим в мире. Вот почему я им восхищаюсь. Он забивает каждые два матча за "МЮ".

Они проиграли "Ман Сити" без него, они проиграли "Брайтону", проиграли "Брентфорду", сыграли вничью с "Челси" и праздновали так, будто выиграли лигу. "МЮ" сейчас на 5-м месте в АПЛ.

Да, одолели "Тоттенхэм", а казалось, что выиграли Кубок Европы. В прошлом году тоже обыграли "шпор", а Роналду сделал хет-трик. Если есть нападающий, забивающий каждые две игры, то лично мне все равно, какого он возраста, меня он устроит, - сказал Кин.

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В статье: Криштиану Роналду Рой Кин Манчестер Юнайтед
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Источник:
Sky Sports

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