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Клопп - после проигрыша Ноттингему: Это огромный удар для нас. Я без понятия, как мы не забили

Англия
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Коучу сложно понять вчерашний матч

Клопп - после проигрыша Ноттингему: Это огромный удар для нас. Я без понятия, как мы не забили

Фото: twitter.com/LFC

Новина українською

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился своими переживаниями после проигрыша "Ноттингем Форест" (0:1) в матче АПЛ:

"Я просто без понятия, как мы не забили со стандартов.

Этот результат – не то, чего хотели парни. Я знаю это, я видел это. Команда боролась, настрой был правильным. Все в порядке. С атмосферой все было нормально, но кого винить, если мы не забиваем? Вариантов не так-то много. Винить можно только нас самих.

Это огромный удар для нас, потому что мы приехали за тремя очками. Оглядываясь назад, думаешь: как можно было этого избежать? Но это произошло, вот и все", – сказал тренер "Ливерпуля".

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В статье: Юрген Клопп Ноттингем Форест Ливерпуль
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Источник:
Sky Sports

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