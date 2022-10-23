АПЛ. Лестер выбрался из зоны вылета, преображение Виллы после увольнения Джеррарда, Лидс в кризисе

Удивительно, как команда может измениться за три дня. В прошлом туре “Астон Вилла” без шансов проиграла “Фулхэму”, показав удручающий уровень футбола. Стивен Джеррард был уволен по окончании своей послематчевой пресс-конференции, и был вынужден возвращаться назад вместе с командой в одном автобусе в неловкой обстановке. На следующее утро был уволен и весь тренерский штаб Джеррарда. Команду к поединку к “Брентфордом” готовил 37-летний Аарон Дэнкс, работавший тренером “Виллы” еще до назначения легенды “Ливерпуля”.

Сложно сказать, какие слова или методы подготовки нашел Дэнкс, но “Астон Вилла” просто преобразилась. И.о. тренера принял некоторые смелые кадровые решения, остались в запасе любимчиков Джеррарда Макгинна и Рэмзи, и команда со схемы 4-3-3 переключилась на более надежные 4-2-3-1. Ожидаемо остался в запасе и Филиппе Коутиньо.

Изменения сработали. “Вилла” со стартового свистка играла первым номером, и забила в первые 14 минут сразу три гола. Казалось, что каждая атака хозяев может привести к голу.

Сначала Дуглас Луис и Буэндиа разыграли угловой и первый выполнил подачу в штрафную под удар Бэйли. Затем Бэйли и Буэндиа организовали стеночку и ямаец выкатил мяч под удар Ингзу. И наконец Айер прихватил за футболку Мингза в своей штрафной и рефери указал на точку. Точный удар Ингза.

Главный тренер “Брентфорда” Томас Франк удивленно разводил руками на кромке поля. Датчанин назывался одним из претендентов на должность тренера “Виллы”, и хотя он ранее сам сказал, что смена клуба не входит в его планы, можно сказать и условное собеседование тоже не удалось. “Брентфорду” не удалось как-то ответить на три гола “Астон Вилла”, и еще в первом тайме хозяева могли забивать как минимум дважды, но каркас ворот и Давид Райя спасли ворота “Брентфорда”.

Но четвертый мяч все же влетел в ворота лондонской команды. Уоткинс при попустительстве центрбеков “Брентфорда” трижды пробивал по воротам, пока не отправил мяч в сетку. Сложно вспомнить, когда Бэйли, Уоткинс и Ингз забивали в одном матче, в предыдущих 11 матчах “Вилла” забила семь голов, а сегодня за один час – все четыре. Команду как будто прорвало, было видно, что “Астон Вилла” действовала с радостью и свободой. Этого не было в последних матчах Джеррарда.

FULL-TIME Aston Villa 4-0 Brentford



A clinical display from Villa as they put four past Brentford to secure the three points at home#AVLBRE pic.twitter.com/sBBwIhmvrL — Premier League (@premierleague) October 23, 2022

Со счетом 4:0 закончился и матч “Лестера” с “Вулверхэмптоном”. Результат немного парадоксальный: “Лестер” выполнил за все 90 минут пять ударов и забил четыре гола, у “Вулвз” – 21 удар и ни одного взятия ворот.

“Вулверхэмптон” очень бодро начал матч, но почти сразу оказался в проигрышном положении. Удивительный по красоте гол забил хавбек “Лестера” Тилеманс, удачно поймав мяч на расстоянии двадцати метров от ворот.

Это было красиво, и “Вулвз” понадобилось немного времени, чтобы прийти в себя. И как только хозяева нащупали игровой ритм, они пропустили снова. Дьюсбери-Холл и Барнс выполнил простую стеночку и первый уложил мяч в ворота.

0:2 на двадцатой минуте. Камбэк не кажется невыполнимым заданием, но не для “Вулвз”, которому в предыдущих 11 матчах удалось забить всего пять голов.

И действительно, “Вулверхэмптон” не отыгрался. Более того – “Лестер” забил еще дважды. Сначала красивый мяч забил Маддисон, а точку в матче поставил Джейми Варди.

“Лестер” побеждает в третий раз в последние пять туров, и в четвертый раз делает клиншит. Команда Брендана Роджерса показывает признаки выздоровления, зона вылета осталась позади. Там продолжает находится “Вулверхэмптон”, решивший играть до 2023 года без главного тренера после отказов Хулена Лопетеги и Майкла Била.

FULL-TIME Wolves 0-4 Leicester



The Foxes put on a fine display at Molineux, taking home all three points#WOLLEI pic.twitter.com/SlW7vQPIAt — Premier League (@premierleague) October 23, 2022

После подъема “Лестера” в зону вылета опустился “Лидс”. Именно после поражения “Фулхэму” своей работы лишился Стивен Джеррард. Постигнет ли такая же участь и Джесси Марша? “Лидс” не может выиграть с третьего тура, последние восемь матчей – две ничьи и шесть поражений. Это кризис.

Марш продолжает хаотично тасовать состав, местами футболисты “Лидса” способны демонстрировать вспышки индивидуального качества. Сегодняшний матч “Фулхэм” начал лучше, но забил “Лидс” – Родриго добил мяч в пустые ворота после провала “дачников” на фланге.

Но “Фулхэм” отыгрался. Кто, как не Александар Митрович. Бомбардир “Фулхэма” замкнул головой подачу Перейры с углового на ближнюю штангу.

Во втором тайме у “Лидса” чаще был мяч, но когда свои атаки проводил “Фулхэм” они выглядели качественнее, гости выполняли свои домашние заготовки, а есть ли они у “Лидса”?

После еще одного из стандартов Бобби Рид отправил второй мяч в ворота “Лидса”, а затем свой первый гол после возвращения в АПЛ забил Виллиан. Хозяева смогли отыграть только один мяч в компенсированное время.

Матчи с “Фулхэмом” всегда интересно смотреть, не зря это третья по зрелищности команда в лиге (22 забитых и 22 пропущенных гола). Команда Марку Силвы взлетела на седьмое место после сегодняшней победы и она заслуживает находиться так высоко.

Чемпионат Англии, тринадцатый тур

Бирмингем, “Вилла Парк”

“Астон Вилла” – “Брентфорд” 4:0

Голы: Бэйли 2, Ингз 7, Ингз 14 (пен.), Уоткинс 59

“Астон Вилла”: Мартинес – Кэш (Чамберс 81), Конса, Мингз, Янг – Дендокер (Макгинн 63), Дуглас Луис – Уоткинс (Арчер 81), Буэндиа (Коутиньо 71), Бэйли (Рэмзи 71) – Ингз

“Брентфорд”: Райя – Пиннок, Йоргенсен (Дамсгор 61), Айер – Генри, Йенсен (Баптист 78), Янельт, Оньека (Дасилва 46), Расмуссен (Канос 46) – Туони, Мбемо (Висса 62)

Предупреждение: Ингз 35

Лидс, “Элланд Роуд”

“Лидс” – “Фулхэм” 2:3

Голы: Родриго 20, Саммервилл 90+1 – Митрович 26, Бобби Рид 74, Виллиан 84

“Лидс”: Мелье – Эйлинг, Кох, Купер, Стрейк (Гелхардт 86) – Рока – Харрисон, Ааронсон, Гринвуд (Клих 76), Синистерра (Саммервилл 64) – Родриго (Бамфорд 64)

“Фулхэм”: Лено – Робинсон, Рим, Адарабийо, Бобби Рид – Палинья, Харрисон Рид (Кэйрни 90+2) – Виллиан (Даффи 89), Перейра, Уилсон (Кебано 64) – Митрович (Винисиус 90+3)

Предупреждения: Купер 39 – Робинсон 62

Вулверхэмптон, “Молинью”

“Вулверхэмптон” – “Лестер” 0:4

Голы: Тилеманс 8, Барнс 19, Маддисон 65, Варди 79

“Вулверхэмптон”: Са – Хонни (Кэмбелл 67), Коллинз, Килман, Буэно – Моутинью (Хван 81), Невеш – Адама Траоре, Нуньеш (Семеду 67), Поденсе – Коста (Бубакар Траоре 81)

“Лестер”: Уорд – Джастин (Томас 88), Фас, Амарти, Кастань – Сумаре (Менди 61) – Барнс (Олбрайтон 79), Дьюсбери-Холл (Прат 62), Тилеманс, Маддисон – Дака (Варди 62)

Предупреждения: Хонни 7, Семеду 85 – Фас 90+3

Саутгемптон, “Сент-Мэрис”

“Саутгемптон” – “Арсенал” 1:1

Голы: Стюарт Армстронг 65 – Джака 11