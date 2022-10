АПЛ. Лестер выбрался из зоны вылета, преображение Виллы после увольнения Джеррарда, Лидс в кризисе

Удивительно, как команда может измениться за три дня. В прошлом туре “Астон Вилла” без шансов проиграла “Фулхэму”, показав удручающий уровень футбола. Стивен Джеррард был уволен по окончании своей послематчевой пресс-конференции, и был вынужден возвращаться назад вместе с командой в одном автобусе в неловкой обстановке. На следующее утро был уволен и весь тренерский штаб Джеррарда. Команду к поединку к “Брентфордом” готовил 37-летний Аарон Дэнкс, работавший тренером “Виллы” еще до назначения легенды “Ливерпуля”.

Сложно сказать, какие слова или методы подготовки нашел Дэнкс, но “Астон Вилла” просто преобразилась. И.о. тренера принял некоторые смелые кадровые решения, остались в запасе любимчиков Джеррарда Макгинна и Рэмзи, и команда со схемы 4-3-3 переключилась на более надежные 4-2-3-1. Ожидаемо остался в запасе и Филиппе Коутиньо.

Изменения сработали. “Вилла” со стартового свистка играла первым номером, и забила в первые 14 минут сразу три гола. Казалось, что каждая атака хозяев может привести к голу.

Сначала Дуглас Луис и Буэндиа разыграли угловой и первый выполнил подачу в штрафную под удар Бэйли. Затем Бэйли и Буэндиа организовали стеночку и ямаец выкатил мяч под удар Ингзу. И наконец Айер прихватил за футболку Мингза в своей штрафной и рефери указал на точку. Точный удар Ингза.

Главный тренер “Брентфорда” Томас Франк удивленно разводил руками на кромке поля. Датчанин назывался одним из претендентов на должность тренера “Виллы”, и хотя он ранее сам сказал, что смена клуба не входит в его планы, можно сказать и условное собеседование тоже не удалось. “Брентфорду” не удалось как-то ответить на три гола “Астон Вилла”, и еще в первом тайме хозяева могли забивать как минимум дважды, но каркас ворот и Давид Райя спасли ворота “Брентфорда”.

Но четвертый мяч все же влетел в ворота лондонской команды. Уоткинс при попустительстве центрбеков “Брентфорда” трижды пробивал по воротам, пока не отправил мяч в сетку. Сложно вспомнить, когда Бэйли, Уоткинс и Ингз забивали в одном матче, в предыдущих 11 матчах “Вилла” забила семь голов, а сегодня за один час – все четыре. Команду как будто прорвало, было видно, что “Астон Вилла” действовала с радостью и свободой. Этого не было в последних матчах Джеррарда.

