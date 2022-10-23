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АПЛ. Тоттенхэм - Ньюкасл 1:2. Новый претендент на топ-4?

Англия
(1 голосов)

Сороки прервали серию домашних побед шпор и поднялись на четвертую позицию

АПЛ. Тоттенхэм - Ньюкасл 1:2. Новый претендент на топ-4?

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Англии, тринадцатый тур. Лондон, “Тоттенхэм Хотспур Стэдиум”

“Тоттенхэм” – “Ньюкасл” 1:2

Голы: Кейн 54 – Уилсон 31, Альмирон 40

“Тоттенхэм”: Льорис – Санчес (Доэрти 81), Дайер, Лангле (Дэвис 81) – Эмерсон, Скипп (Моура 66), Биссума, Бентанкур, Сессеньон (Перишич 61) – Кейн, Сон

“Ньюкасл”: Поуп – Триппьер, Шер, Ботман, Берн – Лонгстафф, Гимараэш (Шелви 89), Уиллок (Мерфи 75) – Альмирон, Уилсон (Вуд 88), Жоэлинтон

Предупреждения: Бентанкур 31, Сессеньон 59, Скипп 66, Эмерсон 90 – Уилсон 68, Поуп 84

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В статье: Уго Льорис Антонио Конте Английская Премьер-лига Тоттенхэм (Лондон) АПЛ Ньюкасл Харри Кейн Эдди Хау
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