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АПЛ. Тоттенхэм - Ньюкасл 1:2. Новый претендент на топ-4?
Сороки прервали серию домашних побед шпор и поднялись на четвертую позицию
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, тринадцатый тур. Лондон, “Тоттенхэм Хотспур Стэдиум”
“Тоттенхэм” – “Ньюкасл” 1:2
Голы: Кейн 54 – Уилсон 31, Альмирон 40
“Тоттенхэм”: Льорис – Санчес (Доэрти 81), Дайер, Лангле (Дэвис 81) – Эмерсон, Скипп (Моура 66), Биссума, Бентанкур, Сессеньон (Перишич 61) – Кейн, Сон
“Ньюкасл”: Поуп – Триппьер, Шер, Ботман, Берн – Лонгстафф, Гимараэш (Шелви 89), Уиллок (Мерфи 75) – Альмирон, Уилсон (Вуд 88), Жоэлинтон
Предупреждения: Бентанкур 31, Сессеньон 59, Скипп 66, Эмерсон 90 – Уилсон 68, Поуп 84
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