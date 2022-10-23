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Варан может не сыграть на ЧМ-2022 в Катаре из-за травмы бедра
Не смог доиграть матч против "Челси"
Getty Images/Global Images Ukraine
Центральный защитник "Манчестер Юнайтед" Рафаэль Варан заблаговременно покинул поле из-за травмы во вчерашнем поединке АПЛ против "Челси". Француз не смог сдержать слез в тот момент, когда ему врачи оказывали помощь.
Издание L’Equipe сообщает, что в центрбека травма задней поверхности бедра. Лишь последующие обследования позволят понять, сколько времени пропустит Варан.
Источник отмечает, что Рафаэль рискует пропустить Чемпионат мира в Катаре, который начнется 20 ноября.
Добавим, что с момента перехода в “Манчестер Юнайтед” в августе 2021 года Варан провел около 3,5 месяцев в лазарете.
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