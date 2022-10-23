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Окружение Роналду склоняет форварда к переезду в более низкий по уровню чемпионат
Им может стать МЛС
Фото: Goal.com
Ближайшее окружение форварда "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду советует португальцу сменить команду и перейти в низшую по уровню лигу.
37-летний игрок на данный момент разочарован статусом в английском клубе. Он все еще ожидает, что ситуация изменится, но его трансфер все равно не исключен.
Одним из приоритетных вариантов для продолжения карьеры форварда является чемпионат МЛС. Именно такую идею ему предлагают близкие люди.
Напомним, сейчас Роналду отстранен от тренировок "МЮ" из-за поведения во время матча с "Тоттенхэмом". Также Криштиану оштрафовали в размере двухнедельной зарплаты.
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