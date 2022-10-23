Окружение Роналду склоняет форварда к переезду в более низкий по уровню чемпионат

Ближайшее окружение форварда "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду советует португальцу сменить команду и перейти в низшую по уровню лигу.

37-летний игрок на данный момент разочарован статусом в английском клубе. Он все еще ожидает, что ситуация изменится, но его трансфер все равно не исключен.

Одним из приоритетных вариантов для продолжения карьеры форварда является чемпионат МЛС. Именно такую ​​идею ему предлагают близкие люди.

Напомним, сейчас Роналду отстранен от тренировок "МЮ" из-за поведения во время матча с "Тоттенхэмом". Также Криштиану оштрафовали в размере двухнедельной зарплаты.