Арсенал сыграл вничью в АПЛ впервые с января. Счет в матче с Саутгемптоном 1:1

"Саутгемптон" и лондонский "Арсенал" сыграли между собой в рамках 12-го тура английской Премьер-лиги. Окончательный счет в матче – 1:1. По голу забили Стюарт Армстронг и Гранит Джака.

Эта ничья стала первой для "Арсенала" в текущем сезоне. Более того, это первая ничья "канониров" с 23 января текущего года, когда они сыграли с "Бернли" на домашнем стадионе со счетом 0:0.

Примечательно, что, не смотря на осечку, "Арсенал" по-прежнему лидирует в таблице АПЛ с 28-ю очками. Отрыв от "Ман Сити" со второго места составляет два пункта. От "Тоттенхэма" с третьего места – пять очков.