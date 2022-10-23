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Артета - после ничьей с Саутгемптоном: Мы должны были забивать больше голов. Это послужит нам уроком

Англия
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Коуч понимает ошибки своей команды

Артета - после ничьей с Саутгемптоном: Мы должны были забивать больше голов. Это послужит нам уроком

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Наставник "Арсенала" Микель Артета поделился впечатлениями после матча с "Саутгемптоном" (1:1) в АПЛ:

"У нас было три или четыре хороших момента, и мы должны были забивать больше голов. Нам нужно было забить дважды или трижды, а удалось лишь раз. Это разочаровывает. Моментов было достаточно, но отправить мяч в сетку не получалось.

Это послужит нам уроком. Мы хотели снова победить, но соперник стал оказывать на нас дополнительное давление во втором тайме, и у нас возникли проблемы.

Гранит Джака играет по-настоящему эффектно, стабильно и впечатляюще. И он хочет продолжать в том же духе", – сказал Артета.

Как известно, сегодня "канониры" не смогли преодолеть "святых", пропустив гол в конце второго тайма. С деталями поединка можно ознакомиться здесь.

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В статье: Арсенал (Лондон) Микель Артета "Саутгемптон"
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Источник:
BBC

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