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Артета - после ничьей с Саутгемптоном: Мы должны были забивать больше голов. Это послужит нам уроком
Коуч понимает ошибки своей команды
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник "Арсенала" Микель Артета поделился впечатлениями после матча с "Саутгемптоном" (1:1) в АПЛ:
"У нас было три или четыре хороших момента, и мы должны были забивать больше голов. Нам нужно было забить дважды или трижды, а удалось лишь раз. Это разочаровывает. Моментов было достаточно, но отправить мяч в сетку не получалось.
Это послужит нам уроком. Мы хотели снова победить, но соперник стал оказывать на нас дополнительное давление во втором тайме, и у нас возникли проблемы.
Гранит Джака играет по-настоящему эффектно, стабильно и впечатляюще. И он хочет продолжать в том же духе", – сказал Артета.
Как известно, сегодня "канониры" не смогли преодолеть "святых", пропустив гол в конце второго тайма. С деталями поединка можно ознакомиться
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