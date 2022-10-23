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Саутгемптон - Арсенал 1:1. Первая ничья канониров. Видео обзор матча
Команда Артеты сохраняет лидерство в АПЛ
Faisal HQ / Автор неизвестен
В рамках 13-го тура чемпионата Англии лондонский "Арсенал" в гостях упустил победу над "Саутгемптоном" - эта ничья стала первой для "пушкарей" в текущем сезоне национального первенства, а также первой с февраля в рамках АПЛ. Подопечные Микеля Артеты первыми открыли счет в этом поединке, благодаря голу Гранита Джаки. Но во втором тайме "святые" отыграли преимущество гостей и установили паритет на табло.
Несмотря на ничью, лондонцы сохранили первую позицию в турнирной таблице и опережают второй "Ман Сити" Пепа Гвардиолы на два очка. Александр Зинченко снова не попал в заявку "канониров" на игру - уже в шестой раз подряд. Украинец продолжает восстановление от травмы.
АПЛ, 13-й тур
Стадион: "Сент-Мэрис" (Саутгемптон)
Голы: С. Армстронг (65) – Джака (11)
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