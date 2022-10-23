Саутгемптон - Арсенал 1:1. Первая ничья канониров. Видео обзор матча

В рамках 13-го тура чемпионата Англии лондонский "Арсенал" в гостях упустил победу над "Саутгемптоном" - эта ничья стала первой для "пушкарей" в текущем сезоне национального первенства, а также первой с февраля в рамках АПЛ. Подопечные Микеля Артеты первыми открыли счет в этом поединке, благодаря голу Гранита Джаки. Но во втором тайме "святые" отыграли преимущество гостей и установили паритет на табло.

Несмотря на ничью, лондонцы сохранили первую позицию в турнирной таблице и опережают второй "Ман Сити" Пепа Гвардиолы на два очка. Александр Зинченко снова не попал в заявку "канониров" на игру - уже в шестой раз подряд. Украинец продолжает восстановление от травмы.

АПЛ, 13-й тур

Стадион: "Сент-Мэрис" (Саутгемптон)

"Саутгемптон" – "Арсенал" 1:1

Голы: С. Армстронг (65) – Джака (11)