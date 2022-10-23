  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Лидс - Фулхэм 2:3. Виллиан приносит победу. Видео обзор матча
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лидс - Фулхэм 2:3. Виллиан приносит победу. Видео обзор матча

Англия
(1 голосов)

Голевой дождь на "Элланд Роуд"

Лидс - Фулхэм 2:3. Виллиан приносит победу. Видео обзор матча

Twitter Fulham Football Club

Новина українською

В рамках 13-го тура чемпионата Англии "Лидс" и "Фулхэм" устроили голевую перестрелку. Команды на двоих забили пять мячей.Третий
мяч "дачников", который в итоге стал победным забил экс-вингер донецкого "Шахтера" Виллиан.

Лидс, “Элланд Роуд”

“Лидс” – “Фулхэм” 2:3

Голы: Родриго 20, Саммервилл 90+1 – Митрович 26, Бобби Рид 74, Виллиан 84

“Лидс”: Мелье – Эйлинг, Кох, Купер, Стрейк (Гелхардт 86) – Рока – Харрисон, Ааронсон, Гринвуд (Клих 76), Синистерра (Саммервилл 64) – Родриго (Бамфорд 64)

“Фулхэм”: Лено – Робинсон, Рим, Адарабийо, Бобби Рид – Палинья, Харрисон Рид (Кэйрни 90+2) – Виллиан (Даффи 89), Перейра, Уилсон (Кебано 64) – Митрович (Винисиус 90+3)

Предупреждения: Купер 39 – Робинсон 62

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Виллиан Фулхэм (Лондон) Лидс Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде