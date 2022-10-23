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Лидс - Фулхэм 2:3. Виллиан приносит победу. Видео обзор матча
Голевой дождь на "Элланд Роуд"
Twitter Fulham Football Club
В рамках 13-го тура чемпионата Англии "Лидс" и "Фулхэм" устроили голевую перестрелку. Команды на двоих забили пять мячей.Третий
мяч "дачников", который в итоге стал победным забил экс-вингер донецкого "Шахтера" Виллиан.
Лидс, “Элланд Роуд”
Голы: Родриго 20, Саммервилл 90+1 – Митрович 26, Бобби Рид 74, Виллиан 84
“Лидс”: Мелье – Эйлинг, Кох, Купер, Стрейк (Гелхардт 86) – Рока – Харрисон, Ааронсон, Гринвуд (Клих 76), Синистерра (Саммервилл 64) – Родриго (Бамфорд 64)
“Фулхэм”: Лено – Робинсон, Рим, Адарабийо, Бобби Рид – Палинья, Харрисон Рид (Кэйрни 90+2) – Виллиан (Даффи 89), Перейра, Уилсон (Кебано 64) – Митрович (Винисиус 90+3)
Предупреждения: Купер 39 – Робинсон 62
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