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Эдди Хау: Если вы акцентируете внимание на цене трансферов - вы дискредитируете игроков

Англия
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Коуч "сорок" о победе над "шпорами"

Эдди Хау: Если вы акцентируете внимание на цене трансферов - вы дискредитируете игроков

Фото: The Northern Echo

Новина українською

Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау подвел итоги победы над "Тоттенхэмом" в рамках 13-го тура АПЛ.

"Это была большая победа. Мы были полны решимости приехать сюда (прим. - в Лондон) с позитивным настроем, и это было отличным выступлением с нашей стороны. Мы заслужили победу.

Мои игроки заслуживают похвалы за то, какую атакующую игру мы показываем. Мы очень хорошо реализовали план на матч. Не обошлось без проблем, так как у "Челси" есть игроки мирового класса. У них было несколько дальних ударов и опасных контратак в начале.

200 млн фунтов на трансферы? Проблема в том, что если вы акцентируете внимание на деньгах, то это дискредитирует игроков. Многие из них все равно были здесь. Отдайте должное игрокам за выступление, не смотрите на то, как была собрана команда.

Впереди долгий путь. Очень плотный чемпионат. Мы наслаждаемся моментом, но не будем забегать вперед. Я постараюсь побеждать. Я уверен, что люди будут говорить о нас, но я не хочу оказывать никакого внешнего давления на своих игроков", - рассказал Хау.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Ньюкасл Эдди Хау
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Источник:
СhronicleLive

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